Умер соратник Ельцина Геннадий Бурбулис

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Близкий соратник Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис скончался в Баку, пишет азербайджанский новостной портал Turan.
Геннадий Бурбулис - бывший госсекретарь и экс-вице-премьер правительства России, близкий соратник первого президента РФ Бориса Ельцина, скончался в Баку, сообщил со ссылкой на информированные источники азербайджанский новостной портал Turan в воскресенье, 19 июня.
Позже эту информацию подтвердил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь Бурбулиса Андрей Марков, добавив, что смерть экс-госсекретаря России была неожиданной.
По данным портала Turan, 76-летний Бурбулис скончался в одном из отелей азербайджанской столицы, в которую он прибыл для участия в IX Глобальном бакинском форуме.
В 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис был первым заместителем председателя правительства РСФСР. Он участвовал в подписании Беловежских соглашений.
С 1993 по 1999 годы Бурбулис был депутатом Госдумы РФ I и II созывов, в 2000 - 2001 годах находился на посту заместителя губернатора Новгородской области, с 2001 по 2007 годы представлял этот регион в Совете Федерации.
В 2011 - 2014 годах Геннадий Бурбулис был проректором Московского международного университета.
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