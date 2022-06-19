 Умер соратник Ельцина Геннадий Бурбулис | Новости из Германии о России | DW | 19.06.2022

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Россия

Умер соратник Ельцина Геннадий Бурбулис

Близкий соратник Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис скончался в Баку, пишет азербайджанский новостной портал Turan.

Геннадий Бурбулис

Геннадий Бурбулис

Геннадий Бурбулис - бывший госсекретарь и экс-вице-премьер правительства России, близкий соратник первого президента РФ Бориса Ельцина, скончался в Баку, сообщил со ссылкой на информированные источники азербайджанский новостной портал Turan в воскресенье, 19 июня. 

Позже эту информацию подтвердил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь Бурбулиса Андрей Марков, добавив, что смерть экс-госсекретаря России была неожиданной.

По данным портала Turan, 76-летний Бурбулис скончался в одном из отелей азербайджанской столицы, в которую он прибыл для участия в IX Глобальном бакинском форуме.

В 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис был первым заместителем председателя правительства РСФСР. Он участвовал в подписании Беловежских соглашений.

С 1993 по 1999 годы Бурбулис был депутатом Госдумы РФ I и II созывов, в 2000 - 2001 годах находился на посту заместителя губернатора Новгородской области, с 2001 по 2007 годы представлял этот регион в Совете Федерации.

В 2011 - 2014 годах Геннадий Бурбулис был проректором Московского международного университета.

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    Автор: Екатерина Крыжановская


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