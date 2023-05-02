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Российский модельер Валентин Юдашкин
Российский модельер Валентин Юдашкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Picvario LLC/picture alliance
КультураРоссия

Умер российский модельер Валентин Юдашкин

Жан Рофе
36 мин. назад

Модельер Валентин Юдашкин скончался в возрасте 59 лет. В последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

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Российский модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил Первый канал со ссылкой на его супругу.

"Модельер с мировым именем, с безупречным вкусом и чувством стиля, он создавал не просто одежду - настоящие произведения искусства. А его показы всегда становились грандиозным событием в мире моды", - говорится в сообщении телеканала.

Информацию о смерти модельера подтвердил его модный дом.

По данным СМИ, в последние годы Юдашкин боролся с тяжелой болезнью. Telegram-канал Shot отмечает, что в 2016 году у него обнаружили рак почки с метастазами в голове. В марте 2023 года после ремиссии состояние модельера начало ухудшаться.

В воскресенье, 30 апреля, на 86-м году жизни скончался другой известный российский модельер - Вячеслав Зайцев.

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