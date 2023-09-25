Умер российский экономист-реформатор Евгений Ясин

Ясин был одним из разработчиков перехода СССР к рыночной экономике. Он скончался в возрасте 89 лет.

В Москве в возрасте 89 лет скончался бывший министр экономики России, член ученого совета Высшей школы экономики Евгений Ясин. По словам политолога Александра Кынева, Ясин умер утром 25 сентября. Причины смерти не называются.

Информацию о смерти экономиста подтвердила его дочь Ирина, сообщив, что прощание с Ясиным пройдет 28 сентября в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре.

В конце августа Telegram-канал Mash сообщал, что Евгений Ясин попал в реанимацию с отеком головного мозга. В семье экономиста тогда призывали не верить "в глупости". 7 сентября Ирина Ясина сообщила, что экономист находится дома, он "в порядке".

Соавтор рыночных реформ

Евгений Ясин родился 7 мая 1934 года. В 1994-1997 годах он возглавлял министерство экономики России, а затем еще год оставался членом правительства РФ.

Ясин - доктор экономических наук - был одним из авторов программы 1990-х годов по переходу от плановой к рыночной экономике, а также сооснователем Высшей школы экономики, где затем занял пост почетного научного руководителя. Ясина также называют первым наставником главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

С 2018 года Евгений Ясин входил в президентский Совет по правам человека, с 2000 по 2019 годы руководил фондом "Либеральная миссия", входил в федеральный политсовет либеральной партии "Союз правых сил", был членом Общественной палаты. На выборах 2018 года был доверенным лицом кандидата в президенты России Ксении Собчак.

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