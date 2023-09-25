  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Умер российский экономист-реформатор Евгений Ясин

Сергей Ромашенко
25 сентября 2023 г.

Ясин был одним из разработчиков перехода СССР к рыночной экономике. Он скончался в возрасте 89 лет.

https://p.dw.com/p/4WlUR
Евгений Ясин
Евгений Ясин, 2015 годФото: DW

В Москве в возрасте 89 лет скончался бывший министр экономики России, член ученого совета Высшей школы экономики Евгений Ясин. По словам политолога Александра Кынева, Ясин умер утром 25 сентября. Причины смерти не называются.

Информацию о смерти экономиста подтвердила его дочь Ирина, сообщив, что прощание с Ясиным пройдет 28 сентября в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре.

В конце августа Telegram-канал Mash сообщал, что Евгений Ясин попал в реанимацию с отеком головного мозга. В семье экономиста тогда призывали не верить "в глупости". 7 сентября Ирина Ясина сообщила, что экономист находится дома, он "в порядке".

Соавтор рыночных реформ

Евгений Ясин родился 7 мая 1934 года. В 1994-1997 годах он возглавлял министерство экономики России, а затем еще год оставался членом правительства РФ.

Ясин - доктор экономических наук - был одним из авторов программы 1990-х годов по переходу от плановой к рыночной экономике, а также сооснователем Высшей школы экономики, где затем занял пост почетного научного руководителя. Ясина также называют первым наставником главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

С 2018 года Евгений Ясин входил в президентский Совет по правам человека, с 2000 по 2019 годы руководил фондом "Либеральная миссия", входил в федеральный политсовет либеральной партии "Союз правых сил", был членом Общественной палаты. На выборах 2018 года был доверенным лицом кандидата в президенты России Ксении Собчак.

Смотрите также:

Евгений Ясин: Россия не напала на Украину, ее позвали

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Экономика путинской России глазами Сергея Гуриева

Экономика путинской России глазами Сергея Гуриева

"Война будет продолжаться до тех пор, пока Путин у власти", - считает экономист Сергей Гуриев. По его мнению, РФ успела накопить достаточно много ресурсов. Тем не менее "Путин уже столкнулся с серьезными финансовыми ограничениями". Гуриев уверен, что западным странам следовало раньше ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов, "ведь санкции ограничивают возможности Путина убивать украинцев".
Политика23 мая 2023 г.26:01 мин.
external

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Остановит ли это эмбарго войну в Украине или вызовет нефтяной кризис в Европе? Какой эффект испытывает российская экономика от уже введенных санкций и сможет ли адаптироваться бизнес? Стоит ли ждать России поддержки от Китая? И есть ли еще будущее у "Северного потока-2"?
Конфликты2 июня 2022 г.44:09 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Ночной удар по Одесской области

Россия нанесла массированные удары по Одессе

Политика25 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Медь на складе фирмы Aurubis в Гамбурге

В Германии воруют медь. Кто и зачем?

В Германии воруют медь. Кто и зачем?

Экономика и бизнес25 сентября 2023 г.
Украинские военнослужащие на фронте около Бахмута

Игорь Волобуев: Для меня важно попасть туда, куда стреляю

Игорь Волобуев: Для меня важно попасть туда, куда стреляю

Конфликты24 сентября 2023 г.
Артиллеристы Дмитрий и Степан идут на позиции, где установлены их гаубицы, Запорожская область, сентябрь 2023 года

"Воруют у тех, кто их же защищает". Репортаж с позиций ВСУ

"Воруют у тех, кто их же защищает". Репортаж с позиций ВСУ

Конфликты24 сентября 2023 г.
Дым над штабом Черноморского флота РФ в Севастополе

Киев просит украинцев покинуть Крым: 577-й день войны

Киев просит украинцев покинуть Крым: 577-й день войны

Конфликты23 сентября 2023 г.
Geofaktor Podcast Teaser

Это оружие остановит Путина? Дания дает F-16 Украине

Это оружие остановит Путина? Дания дает F-16 Украине

Политика23 сентября 2023 г.29:58 мин.
Россияне едут и идут в сторону Грузии, сентябрь 2022 года.

"Сделка с совестью". Вернувшиеся в Россию - о своем опыте

"Сделка с совестью". Вернувшиеся в Россию - о своем опыте

Миграция23 сентября 2023 г.
На главную страницу