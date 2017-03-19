Умер российский актер и музыкант Петр Мамонов

В Москве в четверг, 15 июля, скончался российский рок-музыкант, актер и поэт Петр Мамонов. Ему было 70 лет. О смерти Мамонова сообщила журналистам его супруга Ольга.

В конце июня музыкант был госпитализирован в московскую больницу в связи с заражением коронавирусной инфекцией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое, у него были поражены 87 процентов легких. Мамонов находился в искусственной коме 18 суток. Он скончался от осложнений, связанных с COVID-19.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В начале 1980‑х годов создал популярную группу "Звуки Му". В фильмографии артиста - свыше полутора десятков фильмов, включая такие известные работы режиссера Павла Лунгина, как "Такси-блюз" "Остров" и "Царь".

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