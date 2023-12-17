Умер режиссер Отар Иоселиани

Отар Иоселиани снимал свои фильмы в Советском Союзе и во Франции. И был классиком грузинского кино.

Известный советский, грузинский, французский кинорежиссер, сценарист, актер Отар Иоселиани умер во Франции в воскресенье, 17 декабря, в возрасте 89 лет.

Среди самых известных фильмов Иоселиани, родившегося в Грузии, кинотрилогия "Листопад", "Жил певчий дрозд" и "Пастораль", удостоенная наград международных фестивалей в Каннах и Берлине.

В начале 1980-х годов после признания его фильмов за рубежом и конфликта с руководством советской киноидустрии Отар Иоселиани покинул Советский Союз и переехал в Париж.

Во Франции он продолжил работать в качестве режиссера, сняв картины "Фавориты луны", "И стал свет", "Разбойники" и "Охота на бабочек", которые получили престижные награды Венецианского и других кинофестивалей, в том числе в Москве и Локарно.

В 1999 году он был удостоен премии Европейской киноакадемии. В 2002 году за "Утро понедельника" Иоселиани получил на Берлинском международном кинофестивале награду "Серебряный медведь" как лучший режиссер.

В 2006 году Иоселиани стал кавалером французского ордена Почетного легиона. Последний фильм режиссера "Зимняя песня" вышел в 2015 году.

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