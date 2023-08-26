Умер режиссер Глеб Панфилов

Кино- и театральный режиссер Глеб Панфилов умер в московской больнице после продолжительной болезни на 90-м году жизни.

В Москве в возрасте 89 лет умер режиссер театра и кино Глеб Панфилов, сообщил агентству ТАСС директор театра "Ленком" Марк Варшавер в субботу, 26 августа.

"Ушел из жизни народный артист России Глеб Анатольевич Панфилов, уникального таланта кинорежиссер, режиссер драматического театра, где он это доказал, в "Ленкоме Марка Захарова", где его спектакли шли много лет", - сказал Варшавер.

В мае этого года Панфилова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с инсультом и воспалением легких. "Он долго боролся за жизнь, он - свободолюбивый, человек, который любил жизнь. Врачи делали для него все невозможное, но болезнь победила", - добавил Варшавер.

Супруга Панфилова - Инна Чурикова - умерла в начале года

Супругой Панфилова была актриса Инна Чурикова, которая также работала в "Ленкоме". Она умерла в январе этого года в возрасте 79 лет.

Народный артист РСФСР, режиссер и сценарист Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске Челябинской области. Отучившись на операторском факультете ВГИКа и на режиссерском отделении Высших курсов сценаристов и режиссеров в Москве, он начал работать на "Ленфильме".

На этой студии он снял первый художественный фильм "В огне брода нет". В 1970 году Панфилов снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли. Среди других его известных работ - фильмы "Васса", "В круге первом", "Мать", "Тема", "Иван Денисович". В 1986 году в театре "Ленком" он поставил "Гамлета" с Олегом Янковским в главной роли.

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