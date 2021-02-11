 В США скончался основатель Hustler Ларри Флинт | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.02.2021

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Мир

В США скончался основатель Hustler Ларри Флинт

Основатель порноимперии Hustler умер в США на 79-м году жизни. В последние годы он был противником политики Дональда Трампа.

Основатель порноимперии Hustler Ларри Флинт

Ларри Флинт

Основатель порноимперии и глава издательского дома Larry Flynt Publications Ларри Флинт скончался в США на 79-м году жизни. Об этом сообщили в среду, 10 февраля, американские СМИ, ссылаясь на членов семьи Флинта. Причиной смерти называют сердечную недостаточность.

Главным активом Ларри Флинта был основанный им в 1974 году журнал Hustler, всего же его бизнес-империя включала в себя десятки журналов, интернет-порталов, клубов и одно казино. С 1978 года Флинт передвигался в инвалидной коляске после покушения праворадикала.

Ларри Флинт был участником многочисленных судебных процессов против сторонников ограничения порнографии, в ходе которого отстаивал право на свободу слова. Один из этих процессов лег в основу сюжета фильма Милоша Формана "Народ против Ларри Флинта" 1996 года, который был номинирован на "Оскар".

В 2017 году Ларри Флинт в газете The Washington Post пообещал выплатить 10 млн долларов тому, кто предоставит ему информацию, которая может привести к импичменту Дональду Трампу.

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    Автор: Хайке Мунд, Наталия Королева


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