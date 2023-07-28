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Умер один из крупнейших немецких писателей Мартин Вальзер

Даниил Сотников
14 мин. назад

Мартин Вальзер, которого называют современным классиком немецкой литературы, умер в возрасте 96 лет.

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Писатель Мартин Вальзер
Писатель Мартин ВальзерФото: Felix Kästle/dpa/picture alliance

Один из крупнейших немецких писателей послевоенной эпохи Мартин Вальзер (Martin Walser) умер в возрасте 96 лет, сообщает агентство dpa в пятницу, 28 июля.

В письме с соболезнованиями президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) назвал Вальзера "великим человеком и писателем мирового уровня", которого потеряла Германия. "Если бы надо было из немецкой послевоенной литературы привести пример исторически сознательной, совершенной поэзии, кто еще пришел бы на ум, кроме Мартина Вальзера", - написал Штайнмайер.

"Мартин Вальзер десятилетиями формировал литературу Германии. Его книги читали поколениями, а его любовь к спорам вызвала у нас множество оживленных дискуссий. Мои соболезнования его семье", - написал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Писатель и драматург Вальзер родился в 1927 году в Вассербурге, он относится к крупнейшим представителям послевоенной немецкой литературы и считается в Германии "современным классиком". Получив степень доктора философии и поработав на радио и телевидении, в 1957 году Вальзер решает заняться литературой. Среди его самых знаменитых произведений - новелла "Бегущая лошадь", романы "Браки в Филиппсбурге", "Половина игры", "Единорог", "Крушение".

Романы Вальзера, как и его политическая позиция, неоднократно вызывали острую полемику в немецком обществе, самого автора часто называли самым спорным классиком.

Обвинения Вальзера в антисемитизме

В 1998 году Вальзер заявил, что после преступлений национал-социализма прошло достаточно времени для того, чтобы с людей, не имеющих к ним прямого отношения, был снят груз исторической ответственности. Вальзер ввел в политический обиход Германии выражение "моральная дубина Холокоста". Тогдашний председатель Центрального совета евреев Германии Игнац Бубис (Ignatz Bubis) обвинил Вальзера в том, что тот разжигает в стране новый антисемитизм

В 2002 году издатель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Франк Ширрмахер (Frank Schirrmacher) опубликовал открытое письмо в адрес Вальзера, в котором объяснил отказ публиковать новый роман писателя "Смерть критика" на страницах газеты, указав на антисемитизм. Ширрмахер обвинил писателя в использовании антисемитских клише и заклеймил роман как "документ ненависти". Письмо повлекло за собой дискуссию, в которой не все критики согласились с обвинениями в адрес Вальзера. "Я никогда даже представить себе не мог, что мой роман будет отвергнут под предлогом антисемитизма", - заявил сам писатель.

Вальзер призвал прекратить помогать Украине

В 2022 году Вальзер вместе с некоторыми другими представителями немецкой политической и творческой элиты подписал петицию, предложенную депутатом бундестага от Левой партии Сарой Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и феминисткой Алисой Шварцер (Alice Schwarzer). Подписанты обращения призвали прекратить поставки оружия Украине и начать мирные переговоры с Россией.

Тогда инициатива собрала более 200 тысяч подписей, но одновременно встретила ожесточенную критику как со стороны политиков, так и со стороны СМИ. В апреле 2022 года Вальзер подписал письмо в адрес Шольца с призывом не поставлять Украине оружия, чтобы не допустить эскалации войны. 

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