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Умер один из авторов российской конституции Виктор Шейнис

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

Известный российский политик скончался в возрасте 92 лет. Шейнис был одним из основателей партии "Яблоко" и соавтором российской конституции.

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Виктор Шейнис, 2015 год
Виктор Шейнис, 2015 годФото: DW/V. Izotov

Известный российский политик и экономист, один из авторов российской конституции Виктор Шейнис умер в возрасте 92 лет, сообщил в воскресенье, 25 июня, политик и правозащитник Лев Шлосберг. "Шейнис ушел из жизни в страшные для нашей страны дни, но когда свобода и мир придут в Россию, он будет среди тех, кто всеми силами приближал это время", - написал он в своем Telegram-канале.

Виктор Шейнис родился 16 февраля 1931 год в Киеве. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. В 1958 году он был исключен из комсомола и аспирантуры за статью с критикой подавления советскими войсками восстания в Венгрии, работал на заводе, смог вернуться в науку лишь через несколько лет.

В 1982 году Шейнис стал доктором экономических наук, в период с 1977 по 1992 год являлся ведущим исследователем, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР.

Политическая деятельность

В 1990 году Шейнис был избран депутатом Съезда народных депутатов России, был членом Верховного совета РСФСР. В декабре 1991 года он голосовал в Верховном Совете за ратификацию беловежского соглашения о прекращении существования СССР. С 1993 по 1994 годы был заместителем председателя Комиссии законодательных предположений при президенте РФ.

Виктор Шейнис стал одним из авторов принятой в 1993 году Конституции России. В том же году он участвовал в создании блока "Явлинский-Болдырев-Лукин", впоследствии преобразованного в партию "Яблоко", был депутатом Госдумы. До последнего времени оставался членом федерального политического комитета этой партии.

Шейнис многократно выступал с критикой президента России Владимира Путина. В марте 2020 года он подписал обращение к Совету Европы против поправок к Конституции РФ, которые, в числе прочего, обнуляли президентские сроки Путина.

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