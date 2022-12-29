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Легендарный футболист Пеле
Легендарный футболист ПелеФото: Martin Hoffmann/IMAGO
СпортБразилия

Умер легендарный король футбола Пеле

21 мин. назад

Пеле единственный в истории футболист, выигравший в составе сборной три чемпионата мира.

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В возрасте 82 лет ушел из жизни легендарный футболист Пеле. Трехкратный чемпион мира скончался в четверг, 29 декабря, в клинике в Сан-Паулу, сообщила его дочь. Пеле находился в больнице с конца ноября. Его госпитализировали для лечения респираторной инфекции, усугубленной COVID-19. Ему также требовалась корректировка терапии онкологического заболевания.

Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) - единственный в истории футболист, выигравший в составе сборной три чемпионата мира (в 1958, 1962, 1970 годах). За свою карьеру он сыграл за Бразилию 92 матча и забил 77 голов. Пеле удерживал рекорд по забитым мячам за сборную до недавнего чемпионата мира в Катаре, где его достижение повторил бразильский футболист Неймар. В 2000 году FIFA назвала Пеле и аргентинца Диего Марадону лучшими футболистами XX века. За высочайший уровень мастерства его прозвали Королем футбола.

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