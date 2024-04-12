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Умер бывший спортсмен и актер Голливуда О Джей Симпсон

Ася Миллер
12 апреля 2024 г.

Звезда американского футбола и актер Голливуда в середине 1990-х годов стал фигурантом резонансного дела о двойном убийстве.

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OJ Simpson (1994)
O Джей Симпсон на скамье подсудимых в Высшем суде Лос-Анджелеса, 1994 год Фото: Pool/AFP/Getty Images

В США в возрасте 76 лет скончался О Джей Симпсон (полное имя - Орентал Джеймс Симпсон) - некогда один из лучших игроков американского футбола и экс-актер Голливуда, оказавшийся в середине 1990-х годов фигурантом резонансного дела о двойном убийстве. Причиной смерти стал рак простаты, сообщила семья Симпсона в его официальном аккаунте в соцсети Х в четверг, 11 апреля. 

Спортивная карьера О Джей Симпсона

На профессиональном уровне О Джей Симпсон отыграл 11 сезонов в Национальной футбольной лиге (НФЛ) за команды "Баффало Биллс" и "Сан-Франциско Фортинайнерс". На своей позиции раннинбека он был одним из самых успешных спортсменов НФЛ. Среди его достижений - пятикратное избрание в символическую сборную сезона и такое же - в матч всех звезд, а также несколько статистических рекордов НФЛ для раннинбеков. В 1984 году его включили в Зал славы НФЛ.

По окончании спортивной карьеры О Джей Симпсон стал комментировать матчи американского футбола и сниматься в кино. Его самой известной актерской работой в Голливуде стала трилогия "Голый пистолет", где О Джей Симпсон сыграл детектива Нордберга, соратника главного героя в исполнении Лесли Нильсена. Первый фильм трилогии вышел в 1988-м, последний - в 1994 году.

Дело о двойном убийстве

В 1994 году против Симпсона было выдвинуто обвинение в убийстве его бывшей жены Николь Браун Симпсон и ее друга Рона Голдмана. Мотивом преступления обвинение назвало ревность. Процесс транслировался по телевидению на всю страну и стал одним из самых известных и обсуждаемых судов в истории США.

Команда адвокатов Симпсона убеждала присяжных, что их подзащитного преследуют исключительно из-за его цвета кожи и расовой предвзятости полицейских. Присяжные признали экс-футболиста невиновным, но спустя два года после оправдательного приговора Симпсон проиграл родственникам убитых дело в гражданском суде, который признал его ответственным за смерть экс-супруги и ее друга, обязав выплатить спортсмена семьям погибших около 33,5 млн долларов.

Позже О Джей Симпсона несколько раз арестовывали за мелкие преступления. В 2008 году его приговорили к 33-летнему тюремному сроку за вооруженное ограбление. В 2017 году он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

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