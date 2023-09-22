Умер экс-президент Италии Джорджо Наполитано

Бывший президент Италии Джорджо Наполитано скончался в возрасте 98 лет. Бывший член Итальянской коммунистической партии, он занимал пост главы государства во время долгового кризиса, охватившего еврозону в начале 2010-х.

Бывший президент Италии Джорджо Наполитано скончался в возрасте 98 лет в больнице в Риме. Об этом в пятницу, 22 сентября сообщило агентство dpa со ссылкой на правительство Италии. Соболезнования родным политика выразил офис нынешнего премьер-министра страны Джорджи Мелони, другие политики и папа римский Франциск.

"Я с благодарностью вспоминаю мои личные встречи с ним, во время которых я оценил его человечность и дальновидность в принятии важных решений, особенно в сложные времена для жизни страны", - говорится в телеграмме, которую понтифик отправил вдове Наполитано Клио Биттони.

"Коммунист, который спас Италию"

Джорджо Наполитано родился в Неаполе в 1925 году. В годы Второй мировой войны он участвовал в Движении сопротивления. В политику пришел в 1945-м, вступив в Итальянскую коммунистическую партию. Впервые он был избран в Палату депутатов Италии (нижняя палата парламента страны) в 1953 году, и потом переизбирался туда в результате каждых выборов вплоть до 1996 года. После преобразования Итальянской коммунистической партии в Демократическую партию левых сил, Наполитано стал членом последней.

В 1996-1998 годах Джорджо Наполитано был министром внутренних дел в левоцентристском правительстве Романо Проди. Пост президента Италии занимал в 2006-2015 годах, в 2013 году впервые в истории страны был переизбран на второй срок. Он работал с пятью разными премьер-министрами, включая Сильвио Берлускони, и был главой государства во время долгового кризиса, охватившего еврозону в начале 2010-х . По мнению ряда наблюдателей, Наполитано сыграл важную роль в выходе из этого кризиса: в одной из биографий его называют "коммунистом, который спас Италию".

В 2015 году Наполитано ушел в отставку досрочно, в силу возраста - ему тогда исполнилось 89 лет. В последние годы здоровье политика заметно ухудшилось, в 2018 и 2022 годах он перенес серьезные операции. В течении последних нескольких месяцев он находился в одной из римских клиник. В последние дни состояние его здоровья стало критическим, и врачи приняли решение отключить пациента от аппарата искусственной вентиляции легких.

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