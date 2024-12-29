Умер 39-й президент США Джимми Картер

На момент смерти Джимми Картеру было 100 лет. Он был единственным экс-президентом США, дожившим до этого возраста.

В США скончался экс-президент США и бывший губернатор штата Джорджия Джимми Картер, занимавший пост лидера страны с 1977 по 1981 год. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на сына политика Джеймса Эрла Картера.

Политик, отметившийся амнистией для всех "уклонистов" от участия во Вьетнамской войне и участием в процессе заключения Кэмп-Дэвидских соглашений между Израилем и Египтом, скончался в своем доме в Плейнсе, штат Джордия. На момент смерти Картеру было 100 лет - он стал первым президентом США, дожившим до этого возраста.

Картер также известен своей правозащитной и гуманитарной деятельностью после окончания президентского срока. В 2002-м году он получил Нобелевскую премию мира "за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всем мире".