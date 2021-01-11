 Спальные капсулы помогают бездомным не замерзнуть ночью (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 11.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Спальные капсулы помогают бездомным не замерзнуть ночью (фото)

С наступлением холодов в немецком городе Ульме вновь установили такие капсулы для бездомных, в которых можно укрыться ночью от холода и непогоды - без регистрации и формальностей.

Капсулы для бездомных в Ульме

Бездомный по имени Беньямин после ночи, проведенной в капсуле

Ульм • "Ульмские гнезда" ("Ulmer Nester") - так называется пилотный проект, стартовавший в немецком городе Ульме в земле Баден-Вюртемберг прошлой зимой. Тогда здесь в парке на площади Карлсплатц установили две спальные капсулы, созданные совместно местными фирмами по заказу городских властей.

Предназначены они для бездомных - дают возможность зимой укрыться ночью от холода и непогоды, переночевать без регистрации и прочих формальностей. Первыми результатами в Ульме остались довольны. Прошлой весной капсулы, как и планировалось, демонтировали, затем улучшили и доработали и сейчас вновь вернули в парк на ближайшие холодные месяцы.

"Ульмские гнезда". Фотографии

Капсулы для бездомных в Ульме
Капсулы для бездомных в Ульме

Капсулы собраны из дерева и жести, запираются изнутри, оснащены солнечными панелями, от которых питаются вентилятор для подачи воздуха снаружи, лампочки и сенсоры, передающие данные на мобильные телефоны сотрудников городского социального ведомства. Обогрева в капсулах нет, но воздух поступает через теплообменник, то есть температура внутри может быть выше, чем снаружи. Однако в случае сильных заморозков все же может опускаться до опасного уровня.

Социальные службы предлагают помощь

Как раз эти данные, а также сведения о концентрации углекислого газа получают соцработники - для принятия срочных мер в случае угрозы. Если кто-то ночует в капсуле, утром они прибывают на место, чтобы обсудить дальнейшую помощь, предложить варианты  размещения в общежитии для бездомных и так далее. Для постоянного ночлега капсулы не предназначены.

Как сообщает информационное агентство dpa, эксплуатация обходится городскому бюджету примерно в 5700 евро в год. На разработку и создание было потрачено 35 тысяч евро. Интерес к прототипам уже проявили власти многих других городов, но запуск серийного производства пока не планируется. Для этого надо будет вместо дерева подобрать другие материалы - для большей стабильности, а также удобства уборки и обработки.

Смотрите также: 

  • Герои фотопроекта в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Что такое для нас работа? Обязательства, ответственность, стресс, зависимость…Стоп, а может, работа - то, что помогает нам найти свое место в этом большом мире и дарит нам ощущение востребованности? Посмотрите на людей разных профессий. Только пролистайте всю фотогалерею. Вы не поверите, когда дойдете до последних кадров.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Архитектор. Создает дома, используя только современные технологии. Его кредо - много света, открытое пространство и максимальная защищенность.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Повар немецкого ресторана. За плитой проводит большую часть своего рабочего времени. Любит готовить и не прочь сам вкусно поесть.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Профессор немецкого университета. Приехал на семинар, чтобы прочитать доклад о значении математического анализа для составления бизнес-плана.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Менеджер крупной немецкой компании - за барной стойкой дорогого отеля. Позади - тяжелое совещание, но в глазах - уверенность, что ей все по плечу.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Бармен. Любит свою работу за возможность проводить время в кругу интересных людей.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Дизайнер модной одежды. В своем ателье он придает бесформенной ткани силуэт. Его легкий небрежный стиль выдает свободный нрав и творческий характер.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Бизнесмен. Его дела идут в гору. Он вынужден постоянно быть на связи и решать важные вопросы.

  • Герои фотопроекта Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    А теперь забудьте все, что мы вам рассказывали. У этих людей уже давно нет ни работы, ни крыши над головой. Все они - бездомные. Карл-Хайнц (в роли дизайнера в фотопроекте "Repicturing Homeless") переезжает из одного города в другой. Фотосессия напомнила ему о той, прошлой, жизни, когда у него все было хорошо. Ванесса (в роли успешной женщины), 36 лет. Десять из них - живет на улице.

  • Герои фотопроекта Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    У Михаэля (слева на фотографии, в роли профессора) раньше была работа. Он трудился по 70-75 часов в неделю. Сегодня у него нет ничего. В костюме он сначала ощущает себя неловко, но потом ему нравится. Калле (в роли преуспевающего бизнесмена) работал в строительстве. Сегодня он - бездомный. "Я как будто заново родился", - говорит 56-летний немец, примеряя костюм. По его щекам текут слезы.

  • Герои фотопроекта Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Это проект компании Havas, агентства Getty Images и немецкой благотворительной организации Fiftyfifty. На снимках - успешные, востребованные люди. Профессия возвращает им чувство достоинства, заставляет нас взглянуть на бездомных иначе, а, может, и на то значение, которое работа имеет в нашей жизни. Снимки выставлены на продажу на стоковом сайте Getty Images. Выручка пойдет на помощь бездомным.

    Автор: Марина Борисова


Контекст

Президент Германии замечен за раздачей еды в фудтраке

Глава государства раздает обеды нуждающимся из фудтрака - не каждый день такое увидишь. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сделал это в Берлине.  

Добрые дела на Рождество: как в Германии помогают нуждающимся

Скоро Рождество. В Германии - примерно 670 тысяч бездомных. Как порадовать тех, кому и так приходится нелегко?  

Пожилая немка подарила полкило золота для помощи бездомным

Такое щедрое пожертвование передала Диаконической службе Евангелической церкви Германии одна пожилая жительница Ганновера.  

Повар с двумя звездами "Мишлен" кормит бездомных во время пандемии

Из-за карантина мишленовский ресторан в Кельне не может работать в обычном режиме, но шеф-повар и его команда не сидят сложа руки. Они бесплатно готовят для тех, кому сейчас особенно тяжело.  

Приют для бездомных: как немецкие школьники вступают во взрослую жизнь

Далеко не все абитуриенты в Германии сразу после школы продолжают обучение. Они все чаще хотят определиться с профессией, получая жизненный опыт и помогая другим.  

В Берлине насчитали почти 2000 бездомных

Среди 288 опрошенных бездомных 113 оказались гражданами Германии, 140 приехали в ФРГ из других государств Евросоюза, 31 - из третьих стран. Почти половина респондентов бродяжничает более трех лет.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Мишленовский ресторан в Кёльне в условиях локдауна кормит бездомных  

"Заборы с подарками": как немцы помогают бездомным во время коронавируса  

Сирийский беженец помогает немецким бездомным  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW