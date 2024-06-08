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Юлию Тимошенко объявили в розыск в РФ

Алексей Волошинов
8 июня 2024 г.

Карточка бывшей премьер-министра Украины Юлии Тимошенко появилась в базе розыска МВД России. По какой статье ее разыскивают - не уточняется.

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Бывшая премьер-министр Украины и лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Бывшая премьер-министр Украины и лидер фракции "Батькивщина" Юлия ТимошенкоФото: Reuters/V. Ogirenko

МВД России объявило в розыск бывшую премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. На ее карточку в базе розыска в субботу, 7 июня, обратили внимание российские государственные СМИ. По какой именно статье разыскивают Тимошенко в РФ - не уточняется.

Тимошенко критиковала законопроект о мобилизации в Украине

Занимавшая пост премьер-министра Украины в 2005 и 2007-2010 годах глава партии "Всеукраинское объединение Батькивщина" Юлия Тимошенко в конце 2023 года раскритиковала законопроект о мобилизации в Украине и заявила, что ее партия не будет поддерживать его. "В данном варианте (...) закон не решает проблемы, он неэффективен, неконституционен, и в таком виде наша команда за него голосовать не будет", - заявила тогда Тимошенко в ролике, опубликованном на ее странице в Facebook.

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