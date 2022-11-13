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Украинцы празднуют освобождение Херсона от российской оккупации, 12 ноября 2022 годаФото: Yevhenii Zavhorodnii/AP Photo/picture alliance
КонфликтыУкраина

"Укрзализныця" начала продажу билетов в Крым и Донбасс

Жан Рофе
10 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 13 ноября.

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На 263-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 13 ноября (время московское).

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Назначенные РФ "власти" оккупированной Новой Каховки допустили консервацию Каховской ГЭС на фоне непрекращающихся обстрелов, в которых они обвиняют Украину. "В такой ситуации, под такими обстрелами, наверное, придется ее консервировать", - заявил "глава администрации" города Владимир Леонтьев в эфире канала "Россия 24". По словам Леонтьева, в результате обстрелов Каховская ГЭС получила "грандиозные" повреждения, ее ремонт займет "год или больше".

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Председатель гуманитарной организации "Народный союз Германии по уходу за военными могилами" Вольфганг Шнайдерхан (Wolfgang Schneiderhan) предупредил о долгосрочных последствиях агрессивной войны РФ против Украины для российского общества. "Говорят, что это война Путина", - сказал Шнайдерхан в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). По его мнению, это правда, однако преступления в этой войне совершали и российские мужчины. "Это затрагивает проблему будущего российского общества, которое должно справиться с этой ответственностью", - отметил Шнайдерхан, добавив, что история Германии учит тому, что это значит и сколько времени это занимает.

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Президент России Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства РФ за "дискредитацию" вооруженных сил или призывы к нарушению территориальной целостности страны. Соответствующая поправка к принятому в первом чтении законопроекту поступила в Госдуму, сообщило агентство РИА "Новости" со ссылкой на копию документа. По мнению Путина, лишать приобретенного гражданства РФ следует также за участие в деятельности "нежелательной" иностранной или международной организации, публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, организацию вооруженного мятежа, разбой, грабеж, взятки, вандализм и надругательство над государственным гербом и флагом России.

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Украинская государственная железнодорожная компания "Укрзализныця" анонсировала совместный с платформой UNITED24 благотворительный проект "Билеты к победе" в честь освобождения Херсона. В рамках проекта с 13 ноября можно оформить билеты на три первых рейса из Киева в пять городов: освобожденный Херсон, оккупированные пока еще Мариуполь, Донецк и Луганск, а также Симферополь в аннексированном Крыму.

"Билет можно приобрести, хранить как символ веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов, а воспользоваться им сразу после деоккупации. Как только движение будет восстановлено, железнодорожники отправят сообщение с датой и местом", - говорится в сообщении компании. При этом билетами Киев - Херсон, по данным "Укрзализныця", можно будет воспользоваться уже в ближайшее время.

"Все билеты благотворительные: средства от их продажи будут перечислены через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорта - автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами", - отмечается в сообщении.

Хроника событий 13 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 12 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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