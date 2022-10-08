  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Взрыв и пожар на Крымском мосту 8 октября
Взрыв на Крымском мостуФото: Alyona Popova/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

"Укрпочта" выпустит марку с разрушенным Крымским мостом

Анатолий Арни
3 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 8 октября.

https://www.dw.com/ru/ukrpocta-anonsirovala-vypusk-marki-s-razrusennym-krymskim-mostom/a-63379072

На 227-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 8 октября (время московское).

++15.00++

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал "положительным моментом" результаты взрыва на Крымском мосту, пишет эстонское издание Delfi. По словам чиновника, мост имеет не только стратегическое, но и важное символическое значение для России, поэтому остановка движения на нем стала "положительным моментом".

Глава эстонского МИДа указывает, что Украина ранее открыто объявила о намерении нанести удар по мосту, и прошедшая спецоперация - смелое решение. "Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", - отметил дипломат.

++14.30++

В результате взрыва на мосту через Керченский пролив погибли три человека - такие предварительные данные приводит Следственный комитет РФ. Согласно заявлению ведомства, это пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с местом происшествия. "В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются", - указывает СК.

Также следователи установили собственника грузового автомобиля, который перевозил фуру со сдетонировавшим грузом - это житель Краснодарского края. СК изучает маршрут передвижения грузовика и документацию на перевозку.

++14.05++

Главная почтовая организация Украины "Укрпочта" анонсировала выпуск марки с разрушенным Крымским мостом. В своем объявлении компания называет марку "подарком" президенту РФ Владимиру Путину на его 70-летие. На марке будут изображены персонажи, похожие на героев фильма "Титаник", стоящие с распростертыми руками на краю разрушенного моста через Керченский пролив, сама она будет называться "Крымский мост - на бис!".

Хроника событий 8 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 7 октября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Первая Нобелевка мира украинцам

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Минобороны Великобритании: В РФ нарастает критика военного командования

Минобороны Великобритании: В РФ нарастает критика военного командования

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 8 октября.
Конфликты
1 ч. назад
external

Контрнаступление ВСУ: украинцы все ближе к Херсону и Крыму (06.10.2022)

Контрнаступление ВСУ: украинцы все ближе к Херсону и Крыму (06.10.2022)

Украинская армия продолжает наступление на юге и востоке Украины, успешно продвигаясь вперед. Что говорят украинские солдаты о тактике российской армии и как относятся к новости о ее будущем усилении мобилизованными.
Конфликты
6 октября 2022 г.
02:49 мин.
external

Нота о репарациях: Польша хочет обанкротить Германию? (04.10.2022)

Нота о репарациях: Польша хочет обанкротить Германию? (04.10.2022)

Почти полтора триллиона евро Варшава требует от Берлина за потери во время Второй мировой войны. Каким был ответ Германии и что еще говорят немецкие политики.
Политика
4 октября 2022 г.
03:02 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Момент взрыва на Крымском мосту

СКР: Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту

Политика
14 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Бюро ПЦ "Мемориал" в Москве,. ликвидированного по решению российского суда от декабря 2021 года

"Мемориал": Нобелевская премия - защита от забвения

"Мемориал": Нобелевская премия - защита от забвения

Права человека
21 ч. назад
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Байден: Путин не шутит. Как взрывали Северный поток.

Байден: Путин не шутит. Как взрывали Северный поток.

Политика
21 ч. назад
59:35 мин.
Карикатура: торт со свечкой в виде грустного Путина и цифрой 70. Из торта вытекает красный крем, превращающийся в лужицы крови.

Почему день рождения Путина грустный праздник

Почему день рождения Путина грустный праздник

Политика
24 ч. назад
Friedensnobelpreis für Ales Bialiatski

Последствия "нобеля" Беляцкого Минску еще предстоит осознать

Последствия "нобеля" Беляцкого Минску еще предстоит осознать

Права человека
21 ч. назад
Военнослужащие белоруcской армии на стрельбах

Мобилизация в Беларуси? Лукашенко хочет сделать все без шума

Мобилизация в Беларуси? Лукашенко хочет сделать все без шума

Конфликты
23 ч. назад
Глава ЦГС Александра Матвийчук

Что известно о лауреате Нобелевской премии мира из Украины?

Что известно о лауреате Нобелевской премии мира из Украины?

Политика
7 октября 2022 г.
На главную страницу