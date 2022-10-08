"Укрпочта" выпустит марку с разрушенным Крымским мостом

На 227-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 8 октября (время московское).

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал "положительным моментом" результаты взрыва на Крымском мосту, пишет эстонское издание Delfi. По словам чиновника, мост имеет не только стратегическое, но и важное символическое значение для России, поэтому остановка движения на нем стала "положительным моментом".

Глава эстонского МИДа указывает, что Украина ранее открыто объявила о намерении нанести удар по мосту, и прошедшая спецоперация - смелое решение. "Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", - отметил дипломат.

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В результате взрыва на мосту через Керченский пролив погибли три человека - такие предварительные данные приводит Следственный комитет РФ. Согласно заявлению ведомства, это пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с местом происшествия. "В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются", - указывает СК.

Также следователи установили собственника грузового автомобиля, который перевозил фуру со сдетонировавшим грузом - это житель Краснодарского края. СК изучает маршрут передвижения грузовика и документацию на перевозку.

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Главная почтовая организация Украины "Укрпочта" анонсировала выпуск марки с разрушенным Крымским мостом. В своем объявлении компания называет марку "подарком" президенту РФ Владимиру Путину на его 70-летие. На марке будут изображены персонажи, похожие на героев фильма "Титаник", стоящие с распростертыми руками на краю разрушенного моста через Керченский пролив, сама она будет называться "Крымский мост - на бис!".

Хроника событий 8 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 7 октября 14.00 - 23.59 >>>

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