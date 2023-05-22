Украина возобновила питание ЗАЭС от своей энергосистемы

На 453-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 22 мая (время московское).

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о "заходе диверсионно-разведывательной группы ВСУ" на территорию Грайворонского округа. "Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать", - написал Гладков в Telegram-канале. Он сообщил, что после обстрела села Глотово того же округа ранены два человека. "Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести", - добавил губернатор.

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ЧВК "Вагнер" будет выводить войска из Бахмута с 25 мая по 1 июня, заявил в ответ на вопрос издания "Век" владелец компании Евгений Пригожин. "Да, действительно, это так. На западных окраинах выставлены рубежи обороны", - пояснил Пригожин. Днем ранее он уже предупреждал, что наемники "Вагнера" отойдут в тыл для отдыха и переподготовки, а их позиции в Бахмуте займет регулярная армия. "С 1 июня ни одного бойца ЧВК "Вагнер" на переднем крае не будет. До тех пор, пока мы не пройдем переформирование и дооснащение, и дообучение", - сказал Пригожин. На минувших выходных он официально объявил о взятии Бахмута. Однако и власти Украины, и ВСУ отрицают захват города россиянами.

"Укрэнерго" возобновило питание ЗАЭС от энергосистемы Украины

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Государственный концерн "Укрэнерго" восстановил линию электропередачи, которая питает оккупированную российскими войсками Запорожскую атомную электростанцию и что ЗАЭС переходит на питание от украинской энергосистемы. "Несмотря на утреннюю атаку врага, энергосистема Украины работает стабильно, производимой электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей. К сожалению, энергетическая инфраструктура все же получила повреждения. В Днепровском регионе были повреждены высоковольтные линии 330-750 кВ, что привело к отключению одной из мощных электростанций в регионе, а также ряда подстанций "Укрэнерго" и операторов систем распределения (облэнерго). В результате этого были обесточены потребители в Запорожье. Энергетики уже восстановили энергоснабжение потребителей по резервным схемам. Выдача мощности электростанции постепенно восстанавливается", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.

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