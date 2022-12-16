"Укрэнерго" объявило режим ЧС

На 296-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 16 декабря (время московское).

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США намерены расширить обучение украинских военных в Германии. Новая программа должна стартовать в начале года, в ходе нее будут обучаться "примерно 500 украинских солдат в месяц", заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер. По ее словам, в рамках новой программы, которая будет проводиться в Германии, предполагается более сложная подготовка; среди прочего, украинские солдаты будут обучаться как можно лучшему взаимодействию пехоты и артиллерии в ходе совместных маневров.

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Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил ударом по странам НАТО, заявив, что вооруженные силы и любые объекты в странах, которые официально находятся в состоянии войны с Россией или являются союзниками противника, являются законными целями для нападения. Об этом он написал в своем канале Telegram: "Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что всё иначе…".

К законным целям атак Медведев причислил, помимо политического руководства и вооруженных сил противника и их техники, объекты военной и гражданской инфраструктуры, такие как мосты и энергоснабжение.

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Особенностью нынешней ракетной атаки по Украине в Воздушных силах страны считают то, что пуск крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялся не только с направления Каспийского моря, но и из района Энгельса Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. По данным украинского командования, пуски крылатых ракет морского базирования осуществлялись с фрегата "Адмирал Макаров" из акватории Черного моря. "Несколько пусков крылатых ракет Х-22 осуществлено из дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над акваторией Азовского моря и четыре пуска управляемых авиационных ракет Х-59 и Х-31П - из самолетов тактической авиации оккупантов, вероятно Су-35, - говорится в сообщении. - Во время массированного обстрела в небе Беларуси наблюдался полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения Ил-76 А-50У и патрулирование истребителя МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал". Кроме того, по прифронтовым городам было совершено около 27 пусков зенитными ракетами из ЗРК С-300, отмечают в Воздушных силах ВСУ.

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Под новые санкции Евросоюза подпадут 168 российских компаний, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом, сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Таким образом, количество юридических лиц в санкционном списке достигнет 410. По словам Домбровскиса, в рамках 9-го пакета санкций в отношении России ЕС также запретит инвестиции в энергетическую и горнодобывающую промышленность России, а также в сектор бизнес-услуг, в частности рекламы, исследования рынка и опроса общественного мнения.

Залужный: сбито 60 ракет из 76

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По предварительным данным, сегодня утром из районов Каспийского и Черного морей российские войска выпустили по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатых (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 управляемых авиационных ракеты (Х-59/Х-31П), сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил и ПВО Сухопутных войск Украины уничтожено 60 вражеских ракет.

"Укрэнерго" объявило режим ЧС для участников рынка электроэнергии

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"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию для участников рынка электроэнергии после того, как в результате ракетных обстрелов произошла потеря более 50 процентов потребления Объединенной энергетической системы. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго", указав, что этот режим введен в соответствии с требованиями "Правил рынка электроэнергии" только для участников рынка электроэнергии и касается только рыночных операций. "По оценкам военных, на наши энергообъекты летело около 70 ракет. Это уже 9 целенаправленная террористическая ракетная атака России на энергосистему Украины. Основной целью снова стали магистральные сети и объекты генерации. В результате обстрелов в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, который и до этого был значительным, - говорится в сообщении. - Учитывая то, что это уже 9 волна ракетных ударов по энергетическим объектам, восстановление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше. Приоритетно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил в эфире телемарафона, что в результате российских обстрелов сегодня были повреждены "около 9 объектов генерации", доступа к электроэнергии лишены до 50 процентов украинцев.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал его к диалогу и дипломатическому решению конфликта вокруг Украины, которое он назвал единственным путем вперед, цитирует заявление офиса индийского премьера информационное агентство ANI.

++14.40++

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил об огромных инфраструктурных разрушениях, прежде всего это касается энергетической системы. "Дорогие харьковчане! Сегодня наш враг вновь обстрелял город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего - энергетическая система, - сказал он в видеообращении в Telegram. - Я знаю, что в ваших домах нет света, отсутствует отопление, прекращена подача воды". Харьковский градоначальник призвал горожан пользоваться "пунктами незламності" (оборудованными властями "пунктами несокрушимости"), где они будут обеспечены горячими напитками и смогут подзарядить мобильные телефоны.

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В результате российских ракетных ударов полностью обесточена Кировоградская область, сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович. По его словам, реальный ущерб и масштаб повреждений можно будет оценить лишь по окончании вражеской атаки.

Власти Киева: При обстреле города ПВО сбила почти все ракеты

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Киевляне укрываются в метро от ракетных атак Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Киев выдержал одну из крупнейших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения, заявляют в городской военной администрации города. "В воздушном пространстве столицы было зафиксировано около 40 ракет. Из них силами ПВО было уничтожено 37!" - указывается в сообщении .

Информация о разрушениях и жертвах уточняется. Пока известно об одном пострадавшем в Днепровском районе, ему была оказана медицинская помощь на месте.

Хроника событий 16 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 15 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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