Сергею Жадану вручили в Германии премию имени Ханны Арендт

Лауреатом престижной премии имени Ханны Арендт (Hannah-Arendt-Preis) за политическое мышление, присуждаемой Фондом имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung) и городом Бременом, в 2022 году стал писатель, переводчик и музыкант из Украины Сергей Жадан. Награда, денежная составляющая которой дотирована 10 000 евро, была передана ему в пятницу, 2 декабря, на торжественной церемонии в ратуше Бремена.

Жюри особо оценило заслуги Жадана как "выдающегося рассказчика", указав, что он "продолжает и одновременно с этим революционирует традицию центральноевропейской литературы".

"Уникальное представление об украинском обществе"

Произведения Жадана дают уникальное представление об украинском обществе, добавили в жюри: "В его книгах читатели узнают, как из массы разбитых людей, травмированных войной и лишениями, снова и снова вырастает новая солидарная гражданская энергия".

Жадан не только описывает украинский мир, "но и помогает понять его, во всем его хаосе, его страданиях, его человечности". Он активно помогает "сделать так, чтобы граждане не падали духом в условиях российской агрессивной войны", говорится в обосновании решения жюри.

Сергей Жадан родился в Луганской области. В харьковском университете он изучал литературоведение, а также украинистику и германистику. В числе его работ - романы, стихи, рассказы и эссе. Одна из последних книг Жадана - сборник стихов "Антенна".

Премия, носящая имя выдающейся немецкой публицистки еврейского происхождения, философа, основоположницы теории тоталитаризма Ханны Арендт (Hannah Arendt, 1906-1975), была учреждена в 1994 году.

В октябре 2022 года Сергей Жадан получил также Премию мира немецкой книготорговли, дотированную 25 000 евро.

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