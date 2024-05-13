Украинке Софии Андрухович присуждена премия имени Гессе

Украинская писательница София Андрухович и ее переводчики Александер Кратохвил (Alexander Kratochvil) и Мария Вайсенбёк (Maria Weissenböck) удостоены Международной премии имени Германа Гессе 2024 года за трехтомную эпопею "Амадока", сообщили в понедельник, 13 мая, учредители награды. Литератору удалось создать "масштабную панораму Украины XX века в формально разнообразной и впечатляющей манере", объяснило жюри премии выбор лауреата. Премия в 20 000 евро будет вручена в Кальве в федеральной земле Баден-Вюртемберг - родном городе нобелевского лауреата Германа Гессе в день его рождения 2 июля.

В своем романе София Андрухович отображает "травматические этапы истории, которые сформировали коллективную память украинцев: войну на востоке Украины, Холокост и сталинизм", говорится в обосновании жюри. По его мнению, писательницу отличает языковая сила. Команде переводчиков удалось мастерски передать по-немецки разные языковые регистры: "Исторические голоса и тональности за 100 лет так же точны, как и различные повествовательные конструкции, случайные или недостоверные, простые или сложные, завороженные историческими злодеяниями и сильные в поисках собственного счастья".

О новом лауреате и премии

41-летняя София Андрухович - автор нескольких прозаических произведений на украинском языке. В 2021 году вошла в Топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала "Новое время". Дочь известного украинского писателя Юрия Андруховича, получившего в 2022 году премию имени Гейне, а в 2023 году награжденного медалью имени Гёте.

Премия Германа Гессе вручается раз в два года. Она присуждается авторам и переводчикам, чьи работы еще не получили того признания и внимания, которого, по мнению жюри, они заслуживают. Предыдущие два ее лауреата - нигерийская писательница Чимаманда Нгози Адичи (2020) и турецкий писатель Хакан Гюндай (2022).