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Украинке Софии Андрухович присуждена премия имени Гессе

Роман Сулима
13 мая 2024 г.

Жюри премии высоко оценило создание писательницей Софией Андрухович масштабной панорамы Украины ХХ века. Также отмечены виртуозные переводчики. Церемония награждения состоится 2 июля - в день рождения Германа Гессе.

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София Андрухович
София Андрухович (фото из архива)Фото: DW/L. Akryshora

Украинская писательница София Андрухович и ее переводчики Александер Кратохвил (Alexander Kratochvil) и Мария Вайсенбёк (Maria Weissenböck) удостоены Международной премии имени Германа Гессе 2024 года за трехтомную эпопею "Амадока", сообщили в понедельник, 13 мая, учредители награды. Литератору удалось создать "масштабную панораму Украины XX века в формально разнообразной и впечатляющей манере", объяснило жюри премии выбор лауреата. Премия в 20 000 евро будет вручена в Кальве в федеральной земле Баден-Вюртемберг - родном городе нобелевского лауреата Германа Гессе в день его рождения 2 июля.

В своем романе София Андрухович отображает "травматические этапы истории, которые сформировали коллективную память украинцев: войну на востоке Украины, Холокост и сталинизм", говорится в обосновании жюри. По его мнению, писательницу отличает языковая сила. Команде переводчиков удалось мастерски передать по-немецки разные языковые регистры: "Исторические голоса и тональности за 100 лет так же точны, как и различные повествовательные конструкции, случайные или недостоверные, простые или сложные, завороженные историческими злодеяниями и сильные в поисках собственного счастья".

О новом лауреате и премии

41-летняя София Андрухович - автор нескольких прозаических произведений на украинском языке. В 2021 году вошла в Топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала "Новое время". Дочь известного украинского писателя Юрия Андруховича, получившего в 2022 году премию имени Гейне, а в 2023 году награжденного медалью имени Гёте.

Премия Германа Гессе вручается раз в два года. Она присуждается авторам и переводчикам, чьи работы еще не получили того признания и внимания, которого, по мнению жюри, они заслуживают. Предыдущие два ее лауреата - нигерийская писательница Чимаманда Нгози Адичи (2020) и турецкий писатель Хакан Гюндай (2022).

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