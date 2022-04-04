Российских солдат обвиняют в убийствах мирных жителей: что на самом деле происходило в Макарове (16.04.2022)

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По данным местных властей, после вторжения российских войск в Макарове были убиты десятки мирных жителей.
Эксгумации, похороны, свежие могилы. Костер на балконе в Мариуполе. Дети в палате интенсивной терапии в Днепре. В Одессе снимают "Москву". Оркестр репетирует парад.
Президент РФ обсудил с правителем Беларуси войну в Украине и впервые прокомментировал массовые убийства в Буче.
Эксгумация тел в Буче; кадры из Бузовой, Гостомеля и Харькова; пророссийские демонстрации в Германии и протесты в связи с ними; пацифик из олдтаймеров; "Хочу домой к папе".
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 17 апреля.
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