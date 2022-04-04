 Российских солдат обвиняют в убийствах мирных жителей: что на самом деле происходило в Макарове (16.04.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 16.04.2022

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Российских солдат обвиняют в убийствах мирных жителей: что на самом деле происходило в Макарове (16.04.2022)

По данным местных властей, после вторжения российских войск в Макарове были убиты десятки мирных жителей.

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