Украинские военные прибыли в Великобританию освоить САУ AS90

На 348-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 6 февраля (время московское).

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На Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) прибыл персонал из российской Калининской АЭС, в частности инженеры по управлению реакторами и начальники смен, сообщил оператор украинских АЭС "Энергоатом". По данным компании, "захватчики пообещали им подготовку на полномасштабном тренажере". Но "украинские инструкторы, которые должны обучать на нем, отказались от работы на врага", после чего им был заблокирован доступ к рабочим местам. "Теперь повышать квалификацию российским "гастарбайтерам" невозможно", - отмечается в сообщении "Энергоатома". Оператор украинских АЭС вновь призвал атомщиков не подписывать никаких контрактов с российскими силами, "чтобы не стать прямыми пособниками агрессора и не разрушить собственное будущее".

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Парламент Украины признал российскую ЧВК Вагнера международной преступной организацией. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк , указав, что за соответствующее постановление №8397 проголосовали 333 парламентария. Кроме того, по его словам, на сегодняшнем заседании Рада приняла также постановление №3735 о признании российских ЧВК террористическими организациями, его поддержали 336 народных депутатов.

Украинские военные прибыли в Великобританию осваивать САУ AS90

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Украинские военнослужащие прибыли на минувших выходных в Великобританию для освоения самоходных артиллерийских установок AS90, сообщило британское министерство обороны. Ведомство указывает, что САУ AS90, которое Лондон предоставляет Киеву, поможет украинцам защищать родину и отвоевать территории.

Норвегия планирует выделить Украине 75 млрд крон

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Правительство Норвегии намерено выделить Украине 75 миллиардов норвежских крон (в пересчете 6,8 млрд евро) в рамках многолетнего пакета помощи. Об этом заявил журналистам премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, указав, что средства предполагается использовать для пакета военной и гражданской помощи. Программа рассчитана на пять лет, однако ее еще должен одобрить парламент в Осло.

Президент Украины Зеленский выразил благодарность "норвежскому народу, правительству Норвегии и лично премьер-министру Йонасу Гару Стёре" за "беспрецедентный пакет помощи". "Это значительный вклад в нашу будущую победу над агрессором и успешное послевоенное восстановление", - написал он в Twitter.

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Украинские военные минувшей ночью подбили на южном направлении два российских катера с диверсионно-разведывательными группами, которые пытались обустроить наблюдательные посты на юге. Об этом в эфире телемарафона сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк. По ее словам, россияне продолжают вести разведку и аэроразведку, в том числе с использованием лодок, отобранных у местного населения. "Мы понимаем, что враг не покидает юг, он остается в приоритете врага. Достаточно мощные силы еще до этого были накоплены на нашем направлении, - цитирует слова Гуменюк РБК-Украина . - Они продолжают диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону Днепра, на островах и, пытаясь там обустроить свои наблюдательные посты, снова потеряли два катера и две диверсионно-разведывательные группы за эту ночь".

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Минобороны России утверждает, что российские штурмовые отряды при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии захватили населенный пункт Николаевка в Донецкой области.

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Генпрокуратура РФ добивается признания легиона "Свобода России" террористической организацией и его запрета на территории страны. Ведомство сообщило, что генпрокурор России Игорь Краснов направил административное исковое заявление об этом в Верховный cуд. "Легион создан с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства", - указывается в сообщении ведомства.

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С конца 2022 года вербовщики "группы Вагнера" начали по второму разу объезжать российские колонии, откуда весной и осенью 2022 года уже набирали заключенных для участия в войне в Украине, выяснила "Медиазона" , ссылаясь на беседы с осужденными. По словам последних, теперь вербовка происходит в менее торжественной обстановке: вся колония больше не выстраивается на плацу, а создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин не прилетает на вертолете.

Однако теперь на войну соглашаются ехать гораздо меньше заключенных, пишет издание. Так, по словам одного из собеседников из башкирской ИК-16, если в первый раз со всего региона уехали больше тысячи человек, то во второй - только 340.

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Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение по статьям о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны главе РЖД Олегу Белозерову. В пресс-релизе спецслужбы обвиняемый не называется по имени, однако указывается, что его должность - генеральный директор ОАО "Российские железные дороги", и приложена фотография Олега Белозерова. По версии следствия, глава РЖД организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины и на оккупированные территории. Для этого были привлечены 185 российских компаний, которые предоставляли собственные вагоны, цистерны и платформы для обеспечения логистических потребностей оккупационных войск, на них Совета национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции. В сообщении СБУ отмечается, что Белозерову грозит лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Беженцам из Украины в ФРГ требуется 600 тысяч дополнительных квартир

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Украинские беженцы в Берлине Фото: Jens Schicke/IMAGO

В Германии из-за притока беженцев из Украины повышается спрос на квартиры. Согласно анализу данных, проведенному компанией Empirica Regio, работающей в сфере недвижимости, к концу текущего года на рынке жилья можно ожидать 600 тысяч дополнительных домохозяйств. "Хотя в последнее время приток снова несколько замедлился, мы предполагаем, что пик будет достигнут только к концу 2023 года", - рассказал управляющий директор компании Ян Граде.

Согласно исследованию, приток украинских граждан приведет к росту населения в городах Германии выше среднего уровня: в Баден-Бадене, Хофе, Шверине, Гере, Хемнице и Бремерхафене население к концу года увеличится примерно на 3,5-4,5 процента. В 2022 году Германия приняла около 1 млн украинцев, бежавших от войны.

Хроника событий 6 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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