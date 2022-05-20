Кто и как расследует военные преступления в Украине (29.05.2022)

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Несколько тысяч военных преступлений сейчас расследуются в Киевской области.
Процесс по делу сержанта армии РФ Вадима Шишимарина, которого суд в Киеве признал виновным в убийстве гражданского лица, выявил слабые места правосудия Украины, полагают правозащитники.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 25 мая.
В первом независимом докладе о вероятном геноциде украинцев говорится, что Россия нарушила несколько статей Конвенции ООН. Авторы документа призывают мировых лидеров принять меры, пока не поздно.
Приговор российскому сержанту за убийство мирного жителя Украины, быт войны в Донбассе, размах разрушений в Мариуполе, Русский дом "военных преступлений" в Давосе и другие снимки. Фотогалерея DW.
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