 Кто и как расследует военные преступления в Украине (29.05.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 29.05.2022

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Кто и как расследует военные преступления в Украине (29.05.2022)

Несколько тысяч военных преступлений сейчас расследуются в Киевской области.

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