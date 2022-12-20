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Женщина-медик ВСУ на бронемашинеФото: Ashley Chan/SOPA Images/ZUMA Press Wire/picture alliance/dpa
КонфликтыУкраина

Украинские власти: Контратаки РФ у Сватово безрезультатны

Екатерина Венкина
10 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 декабря.

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На 300-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 20 декабря (время московское).

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Система водоснабжения Киева восстановлена, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. "Насосные агрегаты на водопроводных насосных станциях запустили в работу, но нужно время, чтобы вода дошла до всех потребителей", - объяснил он. Коммунальщики продолжают работать, чтобы вернуть водоснабжение в домах всех киевлян, добавил градоначальник.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил с неанонсированным визитом Бахмут в Донецкой области. Об этом сообщило украинское издание hromadske со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова. "Он действительно там был. И уже, должно быть, отбыл. Но пока из соображений безопасности от комментариев мы воздержимся", - отметил Никифоров.

Украинское министерство обороны опубликовало в Telegram-канале снимки замглавы ведомства Анны Маляр, как утверждается, сделанные в Бахмуте. ВСУ "держат Бахмут так крепко, что враг не может его захватить. И не захватит", подчеркнуло Минобороны.

О визите главы государства передало в Twitter и украинское издание FREEДОМ со ссылкой на своих корреспондентов в городе. За Бахмут уже несколько месяцев продолжаются ожесточенные бои между ВС Украины и российскими подразделениями.

Украинские власти: Контратаки РФ у Сватово и Кременной безрезультатны

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Подразделения армии РФ ведут безрезультатные контратаки на направлении Сватово-Кременная в Луганской области, рассказал глава региональной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, украинским военным осталось до Кременной "несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории". В то же время ситуация в освобожденном ВСУ поселке Белогоровка стабилизирована, добавил Гайдай.

Хроника событий 20 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 19 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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