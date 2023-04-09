  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Эвакуационный автобус с детьми
Эвакуационный автобус с детьми (фото из архива)Фото: Sergei Chuzavkov/SOPA Images/picture alliance
КонфликтыУкраина

Из Авдеевки будут принудительно эвакуировать детей

Дмитрий Вачедин
10 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 апреля.

https://p.dw.com/p/4PrMB

На 411-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 10 апреля (время московское).

++00.05++

С 10 апреля из Авдеевки в Донецкой области начнут принудительно вывозить оставшихся в городе детей, сообщил глава военной городской администрации Виталий Барабаш. По данным Национальной полиции Украины, в Авдеевке остаются четверо детей, двоих уже разыскали и уговаривают семью эвакуироваться.

Хроника событий 9 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Эксклюзивный репортаж из Бахмута

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Скрытая мобилизация: призывников отправят в Украину? | Ток-шоу "В самую точку"

Скрытая мобилизация: призывников отправят в Украину? | Ток-шоу "В самую точку"

Первого апреля начался весенний призыв. На срочную службу отправят 147 тысяч человек. Еще 400 тысяч Минобороны хочет привлечь за счет контрактников, сообщает британская разведка. Для этого набирает обороты кампания по вербовке добровольцев. А в некоторых регионах через портал "Госуслуги" начали рассылать электронные повестки "для проверки учетных данных". Кого еще коснется скрытая мобилизация?
Политика7 апреля 2023 г.44:01 мин.
external

Бен Ходжес о контрнаступлении ВСУ: "Крым - это решающий участок" (07.04.2023)

Бен Ходжес о контрнаступлении ВСУ: "Крым - это решающий участок" (07.04.2023)

Бывший командующий войсками США в Европе считает, что переломным моментом на фронте должно стать разрушение Керченского моста, что сделает "Крымский полуостров неспособным к обороне". Также, по его мнению, ракеты GLSDB помогут ВСУ отодвинуть российские силы от нынешней линии фронта. Ходжес, однако, предостерегает от того, чтобы недооценивать противника. "Россияне не дураки", - заметил эксперт.
Конфликты7 апреля 2023 г.06:06 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Солдаты ВСУ в Донецкой области

Регулярные части РФ в Бахмуте и все события 410-го дня войны

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Украинские беженцы в ФРГ протестуют против возможного допуска россиян на Олимпиаду в Париже, 22 марта 2023 года

Отстранения и бойкоты Олимпиад: как политика вмешивается в спорт

Отстранения и бойкоты Олимпиад: как политика вмешивается в спорт

Спорт19 ч. назад12 фото
Украинский танк на огневой позиции под Бахмутом

РФ пытается взять Бахмут и другие события 409-го дня войны

РФ пытается взять Бахмут и другие события 409-го дня войны

Конфликты8 апреля 2023 г.
АЭС "Темелин", расположенная в 60 километрах от границы с Германией

Смогут ли АЭС Чехии обойтись без ядерного топлива из России?

Смогут ли АЭС Чехии обойтись без ядерного топлива из России?

Политика8 апреля 2023 г.
На месте взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб "военкор" Татарский

Кто такие "военкоры" и почему они стали популярными в РФ

Кто такие "военкоры" и почему они стали популярными в РФ

Конфликты8 апреля 2023 г.
Lettland Riga | DW Interview mit Anatoliy Belyi

Анатолий Белый: Для меня война - это личная катастрофа

Анатолий Белый: Для меня война - это личная катастрофа

Политика8 апреля 2023 г.
Полицейский с наручниками

Украинцы в криминальной статистике ФРГ. О чем говорят цифры?

Украинцы в криминальной статистике ФРГ. О чем говорят цифры?

Общество8 апреля 2023 г.
На главную страницу