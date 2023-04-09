Из Авдеевки будут принудительно эвакуировать детей

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 апреля.

На 411-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 10 апреля (время московское).

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С 10 апреля из Авдеевки в Донецкой области начнут принудительно вывозить оставшихся в городе детей, сообщил глава военной городской администрации Виталий Барабаш. По данным Национальной полиции Украины, в Авдеевке остаются четверо детей, двоих уже разыскали и уговаривают семью эвакуироваться.

Хроника событий 9 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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