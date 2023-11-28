Украинские СМИ: У жены главы ГУР Украины - отравление

Жену руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну госпитализировали с диагнозом "отравление тяжелыми металлами". Об этом издание "Бабель" сообщает во вторник, 28 ноября, со ссылкой на неназванного собеседника.

"Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", - утверждает источник "Бабеля", не уточняя, какие именно вещества были обнаружены в организме.

По словам собеседников издания, Марианну Буданову госпитализировали "после продолжительного ухудшения здоровья". Она уже завершает курс лечения и будет находиться под наблюдением, пишет "Бабель". По данным издания, расследуется попытка убийства. Официально о госпитализации и начале расследования не сообщалось.

"Украинская правда": Отравление выявлено еще у нескольких сотрудников

Об отравлении Марианны Будановой рассказали и источники издания "Украинская правда". По их словам, жену главы ГУР "скорее всего отравили через еду". "Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которые выявили отравление", - пояснил собеседник "Украинской правды".

По словам источника издания, отравление подтвердилось "еще у нескольких сотрудников". "Украинская правда" не уточняет, идет ли речь о сотрудниках ГУР. "Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников. Они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", - рассказал источник издания.

Между тем в пресс-службе ГУР корреспонденту DW не подтвердили и не опровергли информацию о предполагаемом отравлении Марианны Будановой.

В июне этого года представитель ГУР Андрей Юсов утверждал, что с начала войны России против Украины на главу разведки Кирилла Буданова было совершено "более десяти" покушений.

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