 Украинские сепаратисты обвинили Киев в ″подготовке к наступлению″ | Новости из Германии об Украине | DW | 24.01.2022

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Украина

Украинские сепаратисты обвинили Киев в "подготовке к наступлению"

В непризнанной "ДНР" заявили о стягивании военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, а также привлечении в регион иностранных журналистов и инструкторов.

Глава непризнанной ДНР Денис Пушилин

Глава непризнанной "ДНР" Денис Пушилин

Власти Украины готовятся к наступлению на находящиеся под контролем пророссийских сепаратистов районы на востоке страны, уверены в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" ("ДНР").  "По характеру тех мероприятий, которые проводятся со стороны Украины - это идет подготовка к наступлению. Я говорю о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи, причем в тех местах дислокации, куда они отводились, там сосредоточены артиллерийские расчеты и танковые", - заявил глава "ДНР" Денис Пушилин в понедельник, 24 января, в эфире телеканала "Россия-1".

Он также обвинил Киев в сопровождении данных действий "медийной нагрузкой" - "подтягивании иностранных журналистов к линии соприкосновения". Кроме того, по словам Пушилина, там якобы находятся "инструкторы США и Британии, которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет".

Киев заявил об укреплении Россией "ДНР" и "ЛНР"

Между тем Минобороны Украины со ссылкой на данные главного разведывательного управления (ГРУ) 21 января сообщило, что РФ в последние недели укрепляет вооруженную группировку в сепаратистских районах Донбасса и активно вербует наемников, которые после прохождения интенсивной подготовки направляются в непризнанные "ДНР" и "ЛНР").

По данным ведомства, с начала января Россия тайно завезла в "ДНР" и "ЛНР" железнодорожным и автомобильным транспортом более 7000 тонн горючего, "несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов", Россия также развернула на своей территории сеть вербовочных центров для отправки наемников в Донбасс.

Запад подозревает Москву в намерении вторгнуться в Украину и грозит Москве беспрецедентными санкциями в случае такого вторжения, указывая на данные, свидетельствующие о дислокации у границ Украины до 100 тысяч военнослужащих РФ. Кремль отрицает подготовку к войне и со своей стороны требует от НАТО гарантий непринятия Украины в состав Североатлантического альянса. Тот считает требование Москвы неприемлемым.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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