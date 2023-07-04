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Украинские прокуроры и следователи прошли обучение в Париже

Ольга Лебедева
21 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 4 июля.

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Мешок с останками мирного жителя в Харьковской области
Расследование на месте обнаружения останков мирного жителя в Харьковской областиФото: Ukrinform/dpa/picture alliance

На 496-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 4 июля (время московское).

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Двадцать украинских прокуроров и следователей Национальной полиции из Донецкой, Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Автономной Республики Крым завершили обучение в Париже на базе Национальной школы судей Французской Республики. На протяжении пяти дней они перенимали опыт расследования военных преступленийв отношении детей у французских следователей, судей, адвокатов, судебных экспертов, криминалистов и психологов, сообщил офис генерального прокурора Украины. "В ходе обучения обсуждались вопросы международного правового сотрудничества во время расследования военных преступлений, особенностей проведения следственных действий с пострадавшими детьми, методики сбора цифровых доказательств. Также уделили внимание работе с открытыми источниками и взаимодействию с неправительственными общественными организациями", - указало ведомство в Telegram. Делегацию возглавляла заместитель генерального прокурора Украины Виктория Литвинова.

Хроника событий 4 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 июля 14.00 - 23.59 >>>

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