Украинские фильмы на "Берлинале"
73-й международный кинофестиваль "Берлинале" проходит под знаком солидарности с Украиной. В программе - шесть фильмов украинских кинематографистов и два фильма об Украине. Подробнее - в фотогалерее DW.
"Суперсила": фильм Шона Пенна о Владимире Зеленском
Одним из главных событий фестиваля станет фильм "Суперсила" ("Superpower"), снятый американским актером и режиссером Шоном Пенном. Вначале он был задуман как история о превращении Владимира Зеленского из комедийного актера в президента. В первые дни российского военного вторжения в Украину Пенн был в Киеве - и продолжил съемки. Но теперь он снимал другую картину.
"Суперсила": взгляд на войну в Украине из офиса президента
"Будет правильным показать этот фильм именно здесь, спустя год после начала войны, потому что мы близко к месту, где происходят события, потому что много украинцев сейчас живут в Берлине, и из-за его политического значения. Этот фильм - дверь, через которую можно будет войти в сложное пространство того, что произошло и все еще происходит в Украине", - считает худрук "Берлинале" Карло Шатриан.
"Восточный фронт": война глазами украинских парамедиков
Еще одним высказыванием о войне в Украине станет документальный фильм Виталия Манского и Евгения Титаренко "Восточный фронт": его покажут в программе "Encounters" в годовщину начала российской агрессии 24 февраля. Фильм рассказывает о судьбах украинских парамедиков и их семей после полномасштабного военного вторжения России в Украину.
"Железные бабочки": о катастрофе рейса МН17 и губительности российской пропаганды
Документальный фильм украинского режиссера Романа Любого "Железные бабочки" рассказывает о крушении "Боинга" в Донбассе в 2014 году и попытке установить виновных в катастрофе. Автор фильма не столько восстанавливает картину расследования, сколько исследует тему губительного воздействия российской госпропаганды и лжи. Ранее фильм участвовал в кинофестивале "Сандэнс".
"Мы не погаснем": "подростковая Одиссея на пороге апокалипсиса"
Режиссер фильма "Мы не погаснем" Алиса Коваленко сняла нежную и хрупкую историю взросления трех подростков с востока Украины за несколько лет до полномасштабной войны. На международном кинофестивале ArtDocFest в Риге фильм был представлен как "подростковая Одиссея и портрет детей войны в Донбассе на пороге апокалипсиса".
"Это свидание": история столицы страны, в которой идет война
Короткометражка "Это свидание" Надежды Парфан рассказывает о Киеве после начала полномасштабного российского вторжения. Снятый с субъективного ракурса одним планом, этот ремейк фильма Клода Лелуша C'etait un rendez-vous - история столицы страны, в которой идет война, и признание любви к городу.
"Ты меня любишь?": прощание с иллюзиями детства
"Ты меня любишь?" - это история взросления на фоне распада СССР. Жизнь семнадцатилетней Киры только начинается, когда ее семья и страна, в которой она живет, рушатся, и возникает другая страна. Автобиографический фильм режиссера Тони Ноябревой рассказывает о прощании с иллюзиями детства и приобретении независимости.
"Просыпаясь в тишине" - фильм об украинских детях-беженцах в Германии
Документальный фильм "Просыпаясь в тишине" Милы Жлуктенко и Даниэля Асади об украинских детях-беженцах в Германии покажут в программе короткометражек Generation Kplus.
"В Украине": погружение в реальность войны
Авторы польско-немецкого фильма "В Украине" Томаш Вольский и Петр Павлус рассказывают о своем путешествии с запада страны через Киев в Харьков в условиях войны. Внезапные взрывы рядом с автобусной остановкой, ужин в подземном бункере, кладбища с украинскими флагами над свежими могилами... Кадр за кадром режиссеры все глубже погружаются в реальность, в которой живет страна с 24 февраля 2022 года.