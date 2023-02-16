"Будет правильным показать этот фильм именно здесь, спустя год после начала войны, потому что мы близко к месту, где происходят события, потому что много украинцев сейчас живут в Берлине, и из-за его политического значения. Этот фильм - дверь, через которую можно будет войти в сложное пространство того, что произошло и все еще происходит в Украине", - считает худрук "Берлинале" Карло Шатриан.