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Украинские дроны атаковали Калужскую область

Сергей Ромашенко
30 августа 2024 г.

Telegram-каналы сообщают, что дроны были сбиты на подлете к аэропорту Калуги. По данным Минобороны РФ, ночью силы ПВО уничтожили 18 беспилотников.

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Запуск дрона украинским военнослужащим
Запуск дрона украинским военнослужащимФото: Inna Varenytsia/REUTERS

Украинские дроны утром в пятницу, 30 августа, атаковали Калужскую область. Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что на окраине Калуги уничтожены четыре дрона. Он ничего не сказал о пострадавших или повреждениях, сообщив лишь, что "на местах уничтожения работают оперативные группы".

Telegram-канал Mash утверждает, что два дрона находились на подлете к международному аэропорту Калуги, есть разрушения, но какие именно, ресурс не уточнил. По информации Mash, беспилотники летели в направлении бывшего завода немецкого автоконцерна Volkswagen в пяти километрах от аэропорта. Подтверждения этой информации нет.

О том, что дроны в Калужской области летели к местному аэропорту, сообщил и Telegram-канал Shot.

Всего в ночь на 30 августа над территорией России было уничтожено 18 украинских беспилотников, сообщило министерство обороны РФ. Согласно его данным, 11 дронов сбиты над Брянской областью, четыре - над Калужской областью, два - над аннексированным Крымом, один - над Белгородской областью. О последствиях атаки беспилотников Минобороны не сообщило.

 

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