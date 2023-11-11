Правозащитница Матвийчук пожертвовала 330 тысяч гривен детям

Украинская правозащитница Александра Матвийчук - глава организации "Центр гражданских свобод", ставшей в 2022 году лауреатом Нобелевской премии мира, - пожертвовала 330 000 гривен (в пересчете: 8333 евро) в фонд "Голос детей", оказывающий психологическую поддержку пострадавшим от войны детям. Об этом рассказали в фонде в пятницу, 10 ноября.

"Хотим безгранично поблагодарить Александру за неутомимый труд и поддержку нашего фонда", - говорилось в сообщении .

Сумма пожертвования соответствует части денежной составляющей премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова, лауреатом которой в 2022 году стал украинский народ. Александра Матвийчук была в числе представителей украинской общественности, которые приехали в Страсбург, чтобы получить эту награду. Кроме нее, народ Украины представляли на церемонии основательница волонтерского корпуса скорой помощи "Ангелы Таира" Юлия Паевская и мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

Вместе с Иваном Федоровым Матвийчук на церемонии вручении премии имени Сахарова в 2022 году выступила за то, чтобы Запад предоставил ее стране больше оружия для отражения российской агрессии. "Нам нужно несколько вещей. Нам нужно оружие, санкции и справедливость, а потом восстановление", - сказала она тогда.

Полный размер денежной составляющей премии имени Сахарова составляет 50 тысяч евро.

Александра Матвийчук о войне Израиля против ХАМАС

10 ноября, комментируя в интервью DW войну государства Израиль против напавшей на него террористической организации ХАМАС, Александра Матвийчук указала, что, несмотря на эти события, лично она не замечает ослабления внимания к Украине. "Откровенно говоря, я не увидела этих перемен, потому что меня всегда спрашивают о том, что происходит в Украине. Мне постоянно поступают предложения от разных людей поддержать украинцев, пострадавших от этой войны", - подчеркнула она.

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