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Украинская армия перейдет на военную службу по контракту

Сергей Гуща
5 ноября 2023 г.

Концепция призвана удовлетворить потребности ВСУ как во время полномасштабной войны, так и в мирное время, говорится в сообщении МО Украины. Срочную военную службу планируется заменить интенсивной подготовкой.

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Солдаты ВСУ в Донецкой области
Фото: ROMAN PILIPEY/AFP/Getty Images

Украинская армия перейдет на военную службу по контракту, а срочную военную службу заменят "интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста". Об этом, среди прочего, говорится в новой Концепции военной кадровой политики до 2028 года, которую утвердил указом министр обороны Рустем Умеров, сообщило МО в своем Telegram-канале в воскресенье, 5 ноября.

Концепция определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет - как во время действия военного положения, так и в мирное время, говорится в сообщении министерства. Ее цели - "удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО".

Равные возможности мужчин и женщин в ВСУ

Согласно документу, в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом. Минобороны будет руководствоваться человекоцентричным подходом к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития, гендерного равенства; будут обеспечены равные возможности мужчин и женщин в армии.

Концепция также предусматривает автоматизированные и цифровизированные процессы управления персоналом, эффективную и прозрачную систему денежного обеспечения военнослужащих и обеспечения их жильем, новую культуру взаимоотношений между командирами и подчиненными, надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы.

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