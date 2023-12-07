Киев запросил помощь у соседей из-за дефицита электроэнергии

Из-за нехватки энергии Украина начала импортировать ее из Румынии, Польши и Словакии. Аварийные отключения света в Украине пока не планируются.

В энергосистеме Украины на фоне резкого похолодания зафиксирован дефицитв энергосистеме, аварийная помощь запрошена у соседних стран ЕС, сообщила государственная компания "Укрэнерго" в четверг, 7 декабря. "С 11:00 до 19:00 (с 10:00 до 18:00 мск) для сбалансирования энергосистемы будет задействован аварийный импорт электроэнергии из Словакии, Румынии и Польши", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что аварийные отключения света пока не планируются, жителей Украины призвали экономить электроэнергию.

"Укрэнерго" еще в конце ноября предупреждала украинцев о тяжелой ситуации в энергосистеме страны. "Электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить все потребности потребителей - солнечные электростанции почти не работают из-за плотной облачности во всех регионах, а на тепловых электростанциях некоторые блоки еще находятся в ремонте, - говорилось в сообщении компании.

Необходимость импорта электроэнергии

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в июне заявлял, что Украине придется импортировать электроэнергию как минимум до начала зимы, чтобы сбалансировать систему. "И вместе с импортом активировать также дополнительные мощности на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, вероятно, на газе. Это недешевое удовольствие, но гораздо дешевле, чем отключение потребителей", - добавил он тогда.

Прошедшей осенью и зимой на Украине регулярно происходили отключения света на фоне ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре.

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