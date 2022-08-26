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Российский военный замеряет уровень радиации на Запорожской АЭС 23 авгу3ста 2022 года
Российский военный замеряет уровень радиации на Запорожской АЭСФото: Konstantin Mihalchevskiy/SNA/IMAGO
КонфликтыРоссия

Украина закупила препараты на случай аварии на ЗАЭС

Анатолий Арни
2 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 августа.

https://www.dw.com/ru/ukraina-zakupila-preparaty-dla-zasity-naselenia-ot-radiacii/a-62948046

На 185-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 27 августа (время московское).

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Министры энергетики стран - членов Евросоюза проведут экстренное заседание для обсуждения мер по урегулированию ситуации в энергетике. Об этом в Twitter сообщил Петр Фиала, премьер-министр Чехии, которая председательствует в Совете ЕС.Чехия созывает встречу, на которой участники попытаются "найти решение проблемы, преследующей всю Европу", по договоренности с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

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Украина экспортировала 1 млн тонн продовольствия через порты Одесской области после заключения "зерновой сделки", сообщил Владимир Зеленский. В свою очередь, МИД РФ 26 августа со ссылкой на данные ООН заявил об экспорте около 846 тыс. тонн. По заявлению МИД, география следования судов с продовольствием из украинских портов не согласуется с ранее заявленной руководством ООН целью помочь нуждающимся странам Африки и Азии.

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Минздрав Украины закупил в достаточном количестве препараты для защиты щитовидной железы от воздействия радиоактивного йода, которые могут потребоваться гражданам в случае аварии на Запорожской АЭС, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко. По словам чиновника, все учреждения здравоохранения в потенциальной зоне, которая пострадает в случае аварии, снабжены необходимыми медикаментами.

"Если оно не раздается людям, то исключительно по той причине, что нет необходимости употреблять эти препараты или чтобы люди с испугу не выпили его в профилактических целях. Потому что лекарства - это не конфеты, их нужно употреблять тогда, когда нужно и когда назначает врач", - отметил Ляшко.

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Украинская армия в настоящий момент сконцентрирована на уничтожении "огневого и логистического потенциала" войск РФ, сообщил в традиционном обращении к гражданам президент Украины Владимир Зеленский.

"Ситуация на передовой остается без существенных изменений. В эти дни наши воины делают все, чтобы уменьшить огневой и логистический потенциал оккупантов. Думаю, вы все видите соответствующие новости об уничтожении баз оккупантов и их складов, тех переправ через реки, которыми они пользуются. И чем успешнее мы будем в этом, наша разведка, наша армия, Служба безопасности, тем быстрее сможем изменить фронтовую ситуацию в нашу пользу", - подчеркнул украинский лидер.

Хроника событий 26 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 августа 00.00 - 13.59 >>>

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