Украина заявила о предотвращении кибератаки российских спецслужб

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник, 27 апреля, о предотвращении попытки спецслужб России совершить кибератаку на украинские госорганы. Целью атаки были центральные органы власти и органы местного самоуправления, при этом хакеры стремились заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры, указывается в заявлении СБУ.

По данным ведомства, российская сторона по интернету завербовала проживающего в Запорожье хакера, который согласился сотрудничать за денежное вознаграждение и должен был отправить украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением (ПО).

Как сообщает далее СБУ, в ходе следственных действий правоохранители изъяли у подозреваемого жителя Запорожья электронные носители информации с файлами ПО, предоставленного "иностранными спецслужбами", переписку с "кураторами из РФ". Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о государственной измене Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

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