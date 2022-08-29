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Фото: Imago Images/Ukrainian News/M. Palinchak
КонфликтыУкраина

Украина заинтересована в скорейшем вступлении в НАТО

Виталий Кропман
10 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 августа.

https://www.dw.com/ru/ukraina-zainteresovana-v-skorejsem-vstuplenii-v-nato/a-62956662

На 187-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 29 августа (время московское).

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Украина более не заинтересована в получении плана действий по членству в НАТО - только во вступлении в альянс. Об этом в интервью изданию "Европейская правда" заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее словам, анализ соответствия украинского сектора безопасности и обороны и других структур стандартам НАТО показал, что Украина де-факто уже внедрила очень много практик альянса. Кроме того, украинские военные сейчас приобретают уникальный опыт боевых действий, которого нет у военнослужащих союзников НАТО. 

Хроника событий 29 августа 00.00 - 14.59 >>>

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