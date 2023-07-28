День 520-й войны: Украина зачищает Старомайорское

На 520-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Украинские войска продолжают контрнаступление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбили российские войска из села Старомайорское в Донецкой области, зачистка села продолжается, сообщила заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил военнослужащих за освобождение этого населенного пункта.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинские силы продолжают контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и добились успехов на некоторых из них. Аналитики ISW пришли к выводу, что ВСУ незначительно продвигались к северу от Клещеевки (7 км от Бахмута) и к востоку от Работино, где, как утверждают российские источники, украинские силы продолжали атаки в более медленном темпе и с использованием гораздо меньшего количества солдат.

Взрывы в Ростовской области

Мощный взрыв прогремел в центре Таганрога Ростовской области, в районе Банковской площади, неподалеку от здания Госбанка. В экстренных службах сообщили, что при взрыве в кафе "Чехов сад" пострадали 12 человек, под завалами могут находиться люди. Источник Shot сообщил, что на месте взрыва найдены осколки от неизвестного снаряда. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что взрыв в центре Таганрога, предположительно, был вызван ракетой. Минобороны России назвало взрыв в Таганроге "террористической атакой", которую совершили украинские власти при помощи "переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200". Согласно заявлению ведомства, украинская ракета была обнаружена российскими средствами ПВО и перехвачена в воздухе, а ее обломки упали на территории Таганрога.

В Азовском районе Ростовской области, по утверждению губернатора Василия Голубева, системы ПВО сбили еще одну ракету. "Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты - на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются", - написал он. Позднее Минобороны РФ подтвердило эту информацию, заявив, что "переоборудованная в ударный вариант зенитная ракета комплекса ПВО С-200" была перехвачена в районе города Азов Ростовской области. Обломки ракеты упали в безлюдной местности, утверждает военное ведомство.

Ночью Москву попытался атаковать "вражеский беспилотник", заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Аппарат был сбит силами министерства обороны, разрушений и пострадавших нет, сообщил московский градоначальник, не приведя каких-либо других деталей.

Украина ищет системы ПВО для защиты Одессы

Украина ищет системы противовоздушной обороны для защиты Одессы и южных регионов страны, сообщил президент Владимир Зеленский, накануне посетивший Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе, который был серьезно поврежден в результате ракетного удара РФ. Глава государства поблагодарил партнеров, присоединившихся к поставкам систем ПВО Украине.

Российские войска готовятся усилить атаки на инфраструктуру и прибрежную зону Украины, заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк. "Из радиоперехватов мы слышим, что оккупанты предупреждают в море гражданские суда о невозможности следования к украинским портам", - сказала она. По словам Гуменюк, сильный шторм в последние дни вынес на побережье большое количество российских мин. "В течение минувших двух дней у наших берегов подорвалось более 10 вражеских мин. Только две из них были уничтожены контролируемо. В связи с тем, что сейчас ограничен доступ украинцев к побережью, никто не пострадал" - отметила она.

Российские потери в Украине

За время войны России против Украины погибли не менее 28,6 тыс. российских солдат, подсчитали Русская служба ВВС и "Медиазона". На 28 июня они установили имена 28 652 погибших российских военнослужащих. Исследователи провели подсчет по открытым источникам - сообщениям местных администраций, СМИ и родственников погибших, а также по данным с кладбищ. Реальная цифра российских потерь, по их мнению, может быть в два - два с половиной раза выше. "Медиазона" и "Медуза" на конец мая сообщили о 47 тысячах погибших российских солдат. Это число журналисты получили на основе данных об избыточной смертности мужчин боеспособного возраста.

Совет Федерации поддержал принятый ранее Госдумой законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат. Граждане, не явившиеся в военкоматы по повестке, будут штрафоваться на 10-30 тысяч рублей (ранее штрафы составляли 500-3000 рублей).

Западная военная помощь Украине

Первые американские танки Abrams появятся на поле боя в Украине, скорее всего, в сентябре, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Пентагоне и Конгрессе США. По словам собеседников издания, в августе несколько Abrams планируется отправить в Германию для переоснащения, после чего первая партия танков будет отправлена в Украину. Именно в августе, сообщили представители Пентагона, должен закончиться примерно 10-недельный курс обучения украинских военных на 31 учебном танке на военной базе Графенвёр в ФРГ.

Правительство ФРГ передало Украине новый пакет помощи, в который вошли 6 зенитных самоходных установок Gepard и более 15 тысяч боеприпасов к ним, 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, 5 пограничных автомобилей, 13 разведывательных дронов Vector, 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206, 2,6 тысячи дымовых снарядов, 8 машин скорой помощи и 8 стоматологических стерилизаторов.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджа Мелони по итогам встречи в Белом доме заверили Украину в дальнейшем оказании политической, военной, финансовой и гуманитарной помощи столько, сколько потребуется. Байден и Мелони особо подчеркнули необходимость достижения "справедливого и прочного мира при полном соблюдении Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности Украины". Байден и Мелони осудили односторонний выход России из Черноморской зерновой инициативы, а также российские атаки на украинские зернохранилища и транспортную инфраструктуру. Кроме того, Вашингтон и Рим обязались продолжать координацию в деле восстановления Украины.

Страны Африки призвали Путина к миру и продолжению "зерновой сделки"

Лидеры африканских стран, участвующие в саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге, призвали президента РФ Владимира Путина вернуться в "зерновую сделку", из которой Москва ранее вышла в одностороннем порядке, и приступить к осуществлению предложенного ими плана по прекращению войны в Украине. "Хотя они не критиковали Россию напрямую, их выступления на второй день саммита с Путиным послужили ему подчеркнутым напоминанием о глубокой обеспокоенности африканцев последствиями войны, особенно ценами на продовольствие", - пишет Reuters. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что африканскую мирную инициативу нельзя недооценивать и вновь призвал к восстановлению мира в Европе. В свою очередь президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о насущной необходимости возобновить сделку по вывозу зерна из Украины морским путем.

Польша в целях защиты своего сельского хозяйства не будет пропускать в страну украинское зерно и после 15 сентября, когда истечет запрет на импорт украинской агропродукции, заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. По его словам, если запрет на ввоз украинского зерна не будет продлен на уровне ЕС, то Варшава сама примет меры. Польша не может жертвовать своим сельским хозяйством, "и наши украинские друзья должны это осознавать", сказал Качиньский. При этом польский вице-премьер подчеркнул, что в политическом и военном отношении Польша помогает украинцам. "Мы хотим, чтобы они победили в этой войне", - сказал польский вице-премьер.

Помощь в расследовании военных преступлений

Агентство США по международному развитию (USAID) анонсировало передачу Генпрокуратуре Украины девяти автономных дронов Skydio 2+, оснащенных камерами 4K, которые будут использоваться для документирования военных преступлений. Это позволит Киеву "задокументировать более 115 тысяч случаев уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и доказательства нарушений прав человека в прифронтовых населенных пунктах и на освобожденных территориях", заявило американское агентство. USAID такэе сообщило, что с 24 февраля 2022 года две поддерживаемые им украинские правозащитные организации задокументировали более 40 тысяч военных преступлений России.

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