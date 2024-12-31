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Киев: Морской дрон ГУР впервые в истории сбил воздушную цель

Николай Линке
31 декабря 2024 г.

У берегов Крыма украинский морской дрон Magura уничтожил ракетой российский вертолет Ми-8, утверждают в военной разведке Украины.

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Украинский морской дрон Magura
Украинский морской дрон Magura Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявило, что впервые в истории уничтожило воздушную цель с помощью морского дрона. "Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением. Во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8", - говорится в сообщении разведуправления, опубликованном во вторник, 31 декабря.

В ГУР также обнародовали видео, как утверждается, этой атаки. Судя по кадрам, морской дрон, несмотря на колебания волн, засек вертолет в воздухе, определил его как цель и выпустил по нему ракету. После прямого попадания Ми-8 взорвался, его обломки рухнули в море. Военная разведка Украины пишет, что еще один российский вертолет был поврежден, но смог вернуться на базу.

Российская сторона пока не комментировала случившееся

Министерство обороны РФ и власти Крыма пока не комментировали информацию о сбитии вертолета Ми-8 в районе мыса Тарханкут. В министерстве сообщали, что российские средства ПВО за минувшую ночь сбили в Крыму 17 беспилотников и что силами Черноморского флота было уничтожено 8 безэкипажных катеров. В свою очередь "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в ночь на 31 декабря военные РФ уничтожили два морских беспилотника и сбили четыре воздушных цели, но не уточнил, какие именно.

Корреспондент  "Крым.Реалии" сообщал о ночных взрывах в Севастополе. Telegram-канал "Крымский ветер" писал о взрывах в районе города Саки и поселка Черноморское. Последний расположен рядом с мысом Тарханкут.

 

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