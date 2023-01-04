Украина впервые получит танки западного образца

На 316-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитиемсобытий четверга, 5 января (время московское).

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Россия выпустила по территории Украины примерно 660 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-131 и Shahed-136, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий . По его словам, контракт России с Ираном предполагал поставку 1750 дронов, из которых еще не все были переданы. "По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки. Сколько это будет - будем уточнять. Как правило, ранее они завозили партиями 250-300 штук. Посмотрим, как будет в этот раз", - сказал Скибицкий.

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Вашингтон рассматривает возможность поставить Киеву боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Это подтвердил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, президент США Джо Байден, сообщает агентство Bloomberg. Каких-либо деталей Байден не привел.

"Bradley обеспечит значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк", - сказал Bloomberg бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома Марк Канчиан. По его словам, в США много БМП Bradley, и хотя некоторые из них нуждаются в модернизации, запасы "не являются проблемой". Бронемашины предназначены для перевозки солдат на передовую, они оснащены 25-миллиметровой пушкой, 7,62-мм пулеметом, а также противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). БМП Bradley использовались армией США в двух иракских кампаниях.

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Украина впервые получит танки западного образца, сообщил президент страны Владимир Зеленский. "Франция выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень, и я благодарю президента Макрона за это лидерство. Получим больше бронетехники, в том числе колесные танки французского производства", - рассказал Зеленский в вечернем видеообращении.

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что Франция поставит Украине бронеавтомобили AMX-10 RC, которые также называют "легкими танками". "Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца", - подчеркнул Владимир Зеленский, назвав поставки современной западной бронетехники и танков "ключевой возможностью" для достижения победы в 2023 году.

Хроника событий 4 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 января 00.00 - 13.59 >>>

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