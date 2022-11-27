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Блэкаут во ЛьвовеФото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance
КонфликтыУкраина

Украина стабилизирует отключения энергии

Даниил Сотников
27 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 28 ноября.

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На 278-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 28 ноября (время московское).

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В большинстве регионов Украины действуют стабилизационные графики отключений электроэнергии, и ситуация находится под контролем профильных служб, сообщил в вечернем обращении президент страны Владимир Зеленский. По его словам, наступающая неделя "может быть такой же сложной, как и уходящая", поскольку российская армия готовит новые масштабные удары по объектам энергетической инфраструктуры. "Мы это точно знаем. И пока у них есть ракеты, они не успокоятся, к сожалению", - заявил Зеленский.

Хроника событий 27 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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