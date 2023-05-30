Украина вернула тела еще 79 погибших военных

На 461-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 30 мая (время московское).

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В Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Осколками снарядов сильно повреждены одно частное домовладение и один автомобиль, еще в трех взрывной волной выбиты стекла, посечены фасады, заборы и хозпостройки. Есть повреждение линии электропередачи", - написал он в Telegram-канале .

Украина сообщила о возвращении 79 тел погибших военных

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Украина вернула тела еще 79 погибших военнослужащих, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. "Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - сообщается в Telegram-канале ведомства . Отмечается, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции. Тела передадут семьям для захоронения. Российская сторона об обмене телами пока не сообщала и не комментировала заявление украинского министерства.

Хроника событий 30 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 29 мая 14.00 - 23.59 >>>

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