На 437-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 6 мая (время московское).

Украина вернула из плена 45 защитников "Азовстали"

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В результате очередного обмена военнопленными в Украину вернулись 45 защитников "Азовстали" - 42 мужчины и три женщины, сообщил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак. "Все они - нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров, - указал Ермак. - Среди них есть воины, которые поженились во время обороны Мариуполя, на "Азовстали". В числе освобожденных, по словам главы офиса президента Украины, воин, еще до широкомасштабного вторжения оказавшийся в российском плену в ходе боев за Широкино, которые велись в сентябре 2014 - феврале 2015 года, и находившийся там 2,5 года. "Впоследствии он был освобожден из плена и сразу вернулся в подразделение. Повторно попал в плен на "Азовстали" и сегодня возвращается домой", - рассказал Андрей Ермак.

В свою очередь Минобороны России заявило о возвращении из украинского плена трех летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный проинформировал в ходе телефонного разговора главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли об "обстановке на фронте и подготовке к предстоящим шагам нашей армии для деоккупации украинской территории". "Договорились с генералом Милли продолжать активно взаимодействовать", - написал Залужный в Telegram.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находящийся в Лондоне на коронации Чарльза III, провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Он написал в соцсетях , что поблагодарив собеседницу за макрофинансовую поддержку и помощь в восстановлении, поднял вопрос экспорта и транзита украинской аграрной продукции через страны ЕС.

По словам фон дер Ляйен, в ходе встречи речь шла о поддержке со стороны ЕС в восстановлении и реконструкции Украины в связи с проведением в июне в Лондоне конференции на эту тему.

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Российские оккупационные власти заявили об остановке работы всех блоков Запорожской АЭС, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров , предположив, что на захваченных территориях Запорожской области могут готовиться провокации. "Вместе с эвакуацией жителей прифронтовых зон и бегством коллаборантов, показательная истерия захватчиков похожа на подготовку к провокациям, в которых обвинят ВСУ, - написал он в Telegram. - Обращаюсь к жителям оккупированных территорий: берегите себя, в ближайшие дни избегайте массовых скоплений людей, держитесь подальше от мест пребывания оккупантов".

Украина получит из Швейцарии около 20 машин разминирования

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Машина для разминирования производства швейцарской компании GCS Фото: Global Сlearance Solutions

Швейцарская компания Global Сlearance Solutions (GCS) намерена до конца 2023 года поставить в Украину около 20 машин разминирования, сообщило украинское министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий. По его информации, такие поставки предполагает меморандум о сотрудничестве, подписанный министерством и производителем механизированных средств разминирования GCS. "Машины применят для очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов сельскохозяйственных угодий и объектов критической инфраструктуры деоккупированных районов Николаевской, Харьковской и Херсонской областей", - отметили в Минреинтеграции.

Хроника событий 6 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 мая 14.00 - 23.59 >>>

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