  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Украинские военные, вернувшиеся из российского плена (фото из архива)
Украинские военные, вернувшиеся из российского плена (фото из архива)Фото: SECURITY SERVICE OF UKRAINE/REUTERS
КонфликтыУкраина

Украина вернула из плена 45 защитников "Азовстали"

Евгений Жуков
14 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 мая.

https://p.dw.com/p/4QzFF

На 437-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 6 мая (время московское).

Украина вернула из плена 45 защитников "Азовстали"

++16.15++

В результате очередного обмена военнопленными в Украину вернулись 45 защитников "Азовстали" - 42 мужчины и три женщины, сообщил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак. "Все они - нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров, - указал Ермак. - Среди них есть воины, которые поженились во время обороны Мариуполя, на "Азовстали". В числе освобожденных, по словам главы офиса президента Украины, воин, еще до широкомасштабного вторжения оказавшийся в российском плену в ходе боев за Широкино, которые велись в сентябре 2014 - феврале 2015 года, и находившийся там 2,5 года. "Впоследствии он был освобожден из плена и сразу вернулся в подразделение. Повторно попал в плен на "Азовстали" и сегодня возвращается домой", - рассказал Андрей Ермак.

В свою очередь Минобороны России заявило о возвращении из украинского плена трех летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

++15.45++

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный проинформировал в ходе телефонного разговора главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли об "обстановке на фронте и подготовке к предстоящим шагам нашей армии для деоккупации украинской территории". "Договорились с генералом Милли продолжать активно взаимодействовать", - написал Залужный в Telegram.

++15.20++

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находящийся в Лондоне на коронации Чарльза III, провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Он написал в соцсетях, что поблагодарив собеседницу за макрофинансовую поддержку и помощь в восстановлении, поднял вопрос экспорта и транзита украинской аграрной продукции через страны ЕС.

По словам фон дер Ляйен, в ходе встречи речь шла о поддержке со стороны ЕС в восстановлении и реконструкции Украины в связи с проведением в июне в Лондоне конференции на эту тему.

++14.40++

Российские оккупационные власти заявили об остановке работы всех блоков Запорожской АЭС, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, предположив, что на захваченных территориях Запорожской области могут готовиться провокации. "Вместе с эвакуацией жителей прифронтовых зон и бегством коллаборантов, показательная истерия захватчиков похожа на подготовку к провокациям, в которых обвинят ВСУ, - написал он в Telegram. - Обращаюсь к жителям оккупированных территорий: берегите себя, в ближайшие дни избегайте массовых скоплений людей, держитесь подальше от мест пребывания оккупантов".

Украина получит из Швейцарии около 20 машин разминирования

++14.15++

Машина для разминирования производства швейцарской компании GCS
Машина для разминирования производства швейцарской компании GCSФото: Global Сlearance Solutions

Швейцарская компания Global Сlearance Solutions (GCS) намерена до конца 2023 года поставить в Украину около 20 машин разминирования, сообщило украинское министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий. По его информации, такие поставки предполагает меморандум о сотрудничестве, подписанный министерством и производителем механизированных средств разминирования GCS. "Машины применят для очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов сельскохозяйственных угодий и объектов критической инфраструктуры деоккупированных районов Николаевской, Харьковской и Херсонской областей", - отметили в Минреинтеграции.

Хроника событий 6 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 мая 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Пригожин хочет сдать Бахмут

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Кто организовал атаку дронов на Кремль? Зеленский в Гааге о суде над Путиным. DW Новости (04.05.23)

Кто организовал атаку дронов на Кремль? Зеленский в Гааге о суде над Путиным. DW Новости (04.05.23)

В администрации президента России в четверг заявили, что атаку беспилотников в ночь на 3 марта на Кремль - резиденцию Владимира Путина - организовали США, а Украина была лишь ее исполнителем. Киев многократно опроверг свою причастность и считает это поиском повода Москвой для совершения крупного теракта. А что говорят западные эксперты об организаторах атаки дронами?
4 мая 2023 г.36:21 мин.
external

Подрыв поезда под Брянском и как Путин готовится к битве за Крым и РФ. DW Новости (01.05.2023)

Подрыв поезда под Брянском и как Путин готовится к битве за Крым и РФ. DW Новости (01.05.2023)

В ночь на 1 мая российская армия атаковала несколько районов Украины. В России произошло несколько крупных инцидентов. В Брянской области с рельсов сошел локомотив и 7-8 вагонов грузового состава. На выходных случился пожар на складе горючего в Севастополе. В Институте изучения войны установили, что российские войска создали крупнейшую за десятилетия оборонительную линию, в том числе в Крыму.
2 мая 2023 г.35:41 мин.

⚡️Мінреінтеграції сприятиме залученню машин розмінування для очищення звільнених територій від вибухонебезпечних предметів

Мінреінтеграції
t.me
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Король Карл III во время коронации

Король Карл III официально коронован

Общество2 ч. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - на острове Бали таблички с надписями: "задол-БАЛИ", "Добро пожаловать! Через 100 лет", "Туристы! Гоу хоум" и дорожные знаки "кирпич"

За Бали! Туристов на острове больше не ждут?

За Бали! Туристов на острове больше не ждут?

Общество24 ч. назад
Коронованный король Карл III

Лондон. Коронация. Самые свежие фотографии

Лондон. Коронация. Самые свежие фотографии

Стиль жизни4 ч. назад21 фото
Кириакос Мицотакис

Греция перед выборами: кто борется за места в парламенте

Греция перед выборами: кто борется за места в парламенте

Общество11 ч. назад
Офис "Райффайзенбанк" в центре Москвы рядом со зданием МИД России

"Райффайзенбанк" отлично зарабатывает в России на фоне войны

"Райффайзенбанк" отлично зарабатывает в России на фоне войны

Экономика и бизнес22 ч. назад
Кукурузу из Украины готовят на экспорт

"Нож в спину": Украина в шоке от зернового запрета из ЕС

"Нож в спину": Украина в шоке от зернового запрета из ЕС

Конфликты5 мая 2023 г.
Polen | Grenze zu Belarus

Какие "диверсанты" угрожают Беларуси?

Какие "диверсанты" угрожают Беларуси?

Конфликты5 мая 2023 г.
На главную страницу