Украина в своем первом матче Евро-2024 уступила Румынии 0:3

На уровне чемпионата Европы по футболу сборные Украины и Румынии сыграли друг с другом впервые в истории, до этого они встречались лишь в товарищеских матчах.

Сборная Украины в своем стартовом матче проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу проиграла сборной Румынии с крупным счетом 0:3. Их встреча в группе Е состоялась в понедельник, 17 июня, в Мюнхене.

В первом тайме украинцы значительно чаще владели мячом, гораздо чаще и острее атаковали, однако счет открыли румыны, воспользовавшись первой же оплошностью соперников. На 29-й минуте защитник Николай Матвиенко ошибся с пасом назад, голкиперу Андрею Лунину пришлось выбивать мяч, и тот в итоге оказался у Николае Станчу, который мощно пробил издали в самую девятку. После этого игра, до этого протекавшая в основном без активного прессинга, явно оживилась, но счет до перерыва не изменился.

Второй тайм начался атаками украинцев, однако не прошло и 15 минут, как на табло уже светился счет 3:0 в пользу сборной Румынии: на 53-й минуте Лунин пропустил мяч, отправленный в его ворота дальним ударом Развана Марина, а на 57-й минуте Денис Дрэгуш, воспользовавшись провалом украинской обороны во вратарской площадке, утроил результат.

Все попытки подопечных Сергея Реброва переломить ход матча успехов не принесли.

Украина и Румыния впервые сыграли друг против друга в первенствах Европы

На уровне чемпионатов Европы по футболу Украина и Румыния сыграли впервые в истории, до этого они встречались лишь в товарищеских матчах. Команда Румынии вышла в финальную часть крупного международного турнира впервые за последние восемь лет. На последнем для себя первенстве Европы, в 2016 году, она набрала в трех матчах всего одно очко, заняв в группе последнее место. На Евро-2024 ее считают одним из главных аутсайдеров.

Накануне матча суперкомпьютер статистической компании Opta оценивал вероятность победы сборной Украины в 48,3%, команды Румынии - в 24,8%, а ничейного результата - в 26,9%.

Свой второй матч в группе Е украинская команда проведет 21 июня против Словакии в Дюссельдорфе. В случае второго поражения ее шансы на выход в плей-офф будут минимальными. Вероятно, место в воротах в этой игре займет второй голкипер сборной, Анатолий Трубин. Сборная Румынии днем позже померяется силами с Бельгией.

Чемпионат Европы по футболу в Германии

В рамках Евро-2024 состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах Германии. Больше всего игр - по шесть - примут футбольные арены в Берлине, Мюнхене и Дортмунде. На крупнейшей из них - Олимпийском стадионе в Берлине - пройдет и финал турнира.

По пять игр состоятся на стадионах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта и Кельна, по четыре - в Лейпциге и Гельзенкирхене.