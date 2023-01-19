В Москве есть три станции метро под названием "Киевская". Все они соединены между собой переходами. Самая старая из троицы была открыта в 1937 году на нынешней Филевской линии. Станция на Кольцевой линии открылась в 1954-м, а на нашей иллюстрации - станция на Арбатско-Покровской линии, открытая в апреле 1953 года на глубине 38 метров.