Украина в московских топонимах
В российской столице есть немало мест, связанных с Украиной. Вот некоторые из них.
Памятник Лесе Украинке в Москве
Памятник украинской поэтессе Лесе Украинке (настоящее имя - Лариса Косач) появился в столице России в 2006 году. Бронзовая скульптура на Украинском бульваре изображает поэтессу с томиком стихов. В январе 2023 года памятник стал стихийным мемориалом - в память о погибших в результате ракетного удара по Днепру.
Памятник Тарасу Шевченко
Памятник украинскому поэту и писателю Тарасу Шевченко был открыт на набережной Москвы-реки около гостиницы "Украина" в июне 1964 года. Монумент работы Михаила Грицюка, Юлия Синькевича и Анатолия Фуженко представляет собой бронзовую скульптуру литератора высотой 5,6 метра на гранитном постаменте.
Киевский вокзал
В 1918 году на месте старого здания Брянского вокзала, построенного в 1899-м и не рассчитанного на возросший поток пассажиров, было воздвигнуто новое - в стиле неоклассицизма с элементами ампира. Руководителем проекта выступал русский архитектор Иван Рерберг. В 1934 году вокзал был переименован в Киевский, в том же году переименование коснулось и прилегающей площади.
Гостиница "Украина" ("Radisson Collection")
Гостиница "Украина" располагается в последнем из возведенных высотных домов 1947-1957 годов. Строительство шло с 1953 по 1957 годы по проекту Аркадия Мордвинова, Вячеслава Олтаржевского и Павла Красильникова. Открывающее Кутузовский проспект 206-метровое здание выполнено в стиле сталинский ампир. После приватизации и реставрации 2000-х действует под новым названием сети гостиниц Radisson Hotels.
Станция метро "Киевская"
В Москве есть три станции метро под названием "Киевская". Все они соединены между собой переходами. Самая старая из троицы была открыта в 1937 году на нынешней Филевской линии. Станция на Кольцевой линии открылась в 1954-м, а на нашей иллюстрации - станция на Арбатско-Покровской линии, открытая в апреле 1953 года на глубине 38 метров.
Улица Маросейка
Улица Маросейка в Центральном административном округе Москвы получила свое название в XVII столетии по Малороссийскому подворью, где останавливались в том числе приезжавшие из Малороссии купцы, дипломаты, духовные деятели. С 1954 по 1990 годы улица носила имя украинского полководца Богдана Хмельницкого.
Набережная Тараса Шевченко
Имя украинского литератора носит и набережная на правом берегу Москвы-реки, расположенная между Бородинским и Дорогомиловским мостами. Нынешнее название она получила в 1961 году в связи со столетием со дня смерти Тараса Шевченко.
Церковь Михаила и Федора Черниговских
Первые упоминания о храме, расположенном в Черниговском переулке и освященном в честь мучеников - князя Черниговского Михаила Всеволодовича и его боярина Федора, - относятся к 1625 году. В 1675-м деревянная церковь была перестроена в каменную. В годы СССР строение использовалось под складские и жилые помещения. В конце 1970-х здание отреставрировали, и к 1991 году оно перешло в ведение РПЦ.
"Грустный" памятник Гоголю на Никитском бульваре
На Никитском бульваре находится бронзовый памятник Николаю Гоголю работы Николая Андреева. Открытый в 1909 году монумент изначально располагался на Гоголевском бульваре (в то время - Пречистенском). Пьедестал обрамляют бронзовые барельефы с героями "Ревизора", "Мертвых душ" и других произведений. В 1951-м памятник убрали с бульвара, а в 1959-м установили у дома, где Гоголь провел последние годы.
Памятник Николаю Гоголю на Гоголевском бульваре
На месте скульптуры Андреева на Гоголевском бульваре в 1952 году - в год столетия со дня смерти писателя - был установлен памятник Николаю Гоголю работы Николая Томского.