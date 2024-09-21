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Украина увеличила оборонный бюджет на 500 млрд гривен

Ольга Лебедева
21 сентября 2024 г.

Владимир Зеленский подписал закон, увеличивающий военные расходы Украины. Тем самым военный бюджет Украины составляет 3,73 трлн гривен.

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Украинские гривны
Оборонные расходы Украины будут увеличены на 500 млрд гривенФото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, увеличивающий оборонный бюджет страны на 500 млрд гривен. Тем самым, военный бюджет Украины составит 3,73 трлн гривен, что в 2,3 раза больше, чем бюджет до начала развязанной РФ полномасштабной войны, заявил в ночь на субботу, 21 сентября, депутат Верховной рады Ярослав Железняк. 

Документ размещен на сайте украинского парламента. Верховная рада проголосовала за законопроект об увеличении военных расходов 18 сентября.

Откуда планируется взять дополнительные средства

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа указала, что дополнительные средства среди прочего предполагается получить за счет сокращения расходов по обслуживанию и погашению госдолга и дополнительного размещения облигаций внутреннего госдолга. Кроме того, предполагается перевыполнить план по сбору налогов.

Проект закона об увеличении военного бюджета на 500,3 млрд гривен был внесен в парламент правительством Украины в июне.

 

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