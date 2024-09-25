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Украина требует у Лондона экстрадиции нардепа Дмитрука

Александра Иванова
25 сентября 2024 г.

Бывший член партии "Народный слуга" Артем Дмитрук заявляет, что был вынужден покинуть Украину из-за своей позиции по закону, запрещающему работу УПЦ в стране.

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Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук (фото из архива)
Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук (фото из архива)Фото: Tarasov/UkrInform/Avalon/picture alliance / Photoshot

Правительство Украины добивается экстрадиции из Великобритании Артема Дмитрука - депутата Верховной рады, бывшего члена партии президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа". Об этом сообщила на своем сайте британская газета Independent во вторник, 24 сентября.

Сам политик заявил в комментарии изданию, что был вынужден покинуть родину из-за своей оппозиционной позиции по отношению к недавно принятому в Украине спорному закону, запрещающему деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. Артем Дмитрук является дьяконом УПЦ, пишет Independent.

Между тем запрос Киева об экстрадиции обоснован обвинениями в "хулиганстве", связанными с инцидентом 2020 года, когда Дмитрук "попытался силой пробиться на политическое собрание", указано в публикации.

Газета напоминает, что побег Дмитрука в Великобританию состоялся "в драматичном стиле": сначала он добрался на такси до границы с Молдовой, пробрался в эту страну через лес, улетел оттуда в Италию и только после этого переехал в Лондон, где, по сведениям журналистов, проживает его семья.

Как рассказал нардеп газете, правительство Соединенного Королевства предоставило ему охрану после его прибытия в страну в августе в связи с побегом из Украины.

Дмитрук считает себя "жертвой политического угнетения"

24 сентября украинский депутат должен был предстать перед Вестминстерским магистральным судом в Лондоне по делу об  экстрадиции. Накануне этого заседания он заявил в комментарии Independent, что является "жертвой политического угнетения со стороны правительства Зеленского из-за своей поддержки церкви".

Информации о решении, принятом судом, утром 25 сентября не было ни в СМИ, ни на сайте суда, ни в Telegram-канале Артема Дмитрука. К моменту публикации DW еще не получила ответа на запрос, направленный редакцией в Вестминстерский магистральный суд.

Как пишет Independent, "попытки Зеленского закрыть (Украинскую православную. - Ред.) церковь вызвали в МИД Великобритании и в англиканской церкви озабоченность в связи с состоянием свободы религии".  "Правительство Украины заявило, что УПЦ ведет шпионскую деятельность для России и связана с союзником Владимира Путина", - говорится далее в публикации.

25 августа, во время полуденной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане, папа римский Франциск также заявил, что опасается за свободу вероисповедания ввиду "недавно принятых законов в Украине".

"У меня нет личных проблем с Зеленским, - цитировало британское издание заявление Артема Дмитрука накануне заседания суда по вопросу о его экстрадиции. - Просто политика, с которой я не согласен, имеет негативное влияние на моих избирателей".

Политическая карьера Артема Дмитрука

21 июля 2019 года Артем Дмитрук был избран народным депутатом от партии "Слуга народа" по одномандатному округу №133 (Киевский район Одессы). В ноябре 2021 года, однако, политика исключили из фракции партии в украинском парламенте. По данным украинских СМИ, ранее стало известно, что он вошел в состав межфракционного объединения экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика".

Как написало 24 сентября украинское онлайн-издание "Рубрика" со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам регламента и депутатской этики Сергея Евтушока, "законодательных причин для лишения Дмитрука депутатских полномочий нет, однако лишить его мандата возможно в случае вынесения судебного приговора".

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