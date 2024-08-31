Украина сообщила об уничтожении ночью 24 российских дронов

По сообщению Воздушных сил ВСУ, помимо сбитых БПЛА, еще 25 российских дронов разбились сами. Киев подвергся уже четвертой атаке с воздуха за неделю.

Россия в ночь на субботу, 31 августа, вновь нанесла по Украине удары с воздуха, выпустив ракеты и беспилотные летательные аппараты. По сообщению Воздушных сил ВСУ, украинские средства ПВО сбили 24 ударных дрона Shahed-131/136, кроме того, 25 российских БПЛА разбились сами. Два беспилотника полетели в направлении России, еще один - в Беларусь.

В сообщении говорится, что в течение ночи Россия выпустила 52 дрона из Курской области, баллистическую ракету "Искандер-М" - из Воронежской области и четыре зенитные управляемые ракеты С-300 - из оккупированной части Донецкой области. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.

Атака на Киев - в четвертый раз за текущую неделю

Одной из целей российского удара вновь оказалась столица Украины Киев. Киев подвергается российским атакам с воздуха уже четвертый раз за текущую неделю.

По сообщению властей города, все выпущенные по Киеву дроны были уничтожены.