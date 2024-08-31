  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

Украина сообщила об уничтожении ночью 24 российских дронов

Сергей Ромашенко
31 августа 2024 г.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, помимо сбитых БПЛА, еще 25 российских дронов разбились сами. Киев подвергся уже четвертой атаке с воздуха за неделю.

https://p.dw.com/p/4k84S
Российский дрон "Шахед"
Российский дрон "Шахед"Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Россия в ночь на субботу, 31 августа, вновь нанесла по Украине удары с воздуха, выпустив ракеты и беспилотные летательные аппараты. По сообщению Воздушных сил ВСУ, украинские средства ПВО сбили 24 ударных дрона Shahed-131/136, кроме того, 25 российских БПЛА разбились сами. Два беспилотника полетели в направлении России, еще один - в Беларусь.

В сообщении говорится, что в течение ночи Россия выпустила 52 дрона из Курской области, баллистическую ракету "Искандер-М" - из Воронежской области и четыре зенитные управляемые ракеты С-300 - из оккупированной части Донецкой области. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.

Атака на Киев - в четвертый раз за текущую неделю

Одной из целей российского удара вновь оказалась столица Украины Киев. Киев подвергается российским атакам с воздуха уже четвертый раз за текущую неделю.

По сообщению властей города, все выпущенные по Киеву дроны были уничтожены.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Транспортировка российской военной техники в Курске

Бои ВСУ в Курской области

Бои ВСУ в Курской области

На фоне войны РФ против Украины ВСУ начали боевые действия в Курской области. Спустя неделю после начала наступления, украинские военные продвинулись вглубь территории РФ. Что там происходит - в фотогалерее DW.
Политика13 августа 2024 г.9 фото
external

Продвижение РФ: шансов отстоять Покровск у ВСУ все меньше? Угрозы терактов в Европе

Продвижение РФ: шансов отстоять Покровск у ВСУ все меньше? Угрозы терактов в Европе

Ситуация близ Покровска, а также в других районах боевых действий в Донецкой области "чрезвычайно сложная", заявил президент Украины Владимир Зеленский. Военные эксперты отмечают, что наступление ВСУ в Курской области замедлилось. На неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе сегодня обсудят вопрос о легитимности нанесения ударов глубоко на территории России западным оружием.
29 августа 2024 г.30:02 мин.