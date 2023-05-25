Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 мая.

На 457-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 26 мая (время московское).

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Вероятное развертывание тактического ядерного оружия (ТЯО) России на территории Беларуси вряд ли будет означать какую-либо эскалацию со стороны Москвы, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW). Подписанное 25 мая в Минске соглашение о размещении российского ТЯО в Беларуси направлено на закрепление фактического военного контроля РФ над этой страной, говорится в очередном аналитическом обзоре ISW. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что подписание соглашения не изменило оценки Соединенными Штатами уровня российской ядерной угрозы.

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В Днепре в результате массированной атаки россиян на Днепропетровскую область в ночь на 26 мая повреждены транспортное предприятие, автозаправочная станция, частное домовладение и два частных предприятия, сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак. Кроме того, пострадал сотрудник АЗС. "Повсюду продолжается обследование территорий. Информация уточняется", - написал Лысак в Telegram-канале.

Украина сообщила о новых ночных атаках на Киев

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Нынешней ночью, в ходе 13-й ночной атаки с начала мая, Киев был атакован, вероятно, крылатыми ракетами Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева обнаружены и сбиты силами ПВО.

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За предполагаемую контрабанду оружия в Россию для войны с Украиной США ввели санкции против гражданина РФ Ивана Маслова - руководителя наемников ЧВК "Вагнер" в Мали. "Есть признаки того, что "Группа Вагнера" пыталась закупить системы вооружений у иностранных поставщиков и направить это оружие через Мали в качестве третьей стороны", - говорится в заявлении Министерства финансов США. Речь, в частности, идет о попытках закупить через Мали мины, беспилотники, радары и контрбатарейные системы для их использования в войне против Украины. По данным Вашингтона, для осуществления транзита наемники планировали использовать поддельные документы.

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В России продолжают набирать на войну людей с различными заболеваниями, пишет в своей новом оперативном обзоре Институт изучения войны (ISW) . Российские силы вербуют ВИЧ-инфицированных, больных туберкулезом и гепатитом, на фронте находятся как минимум сотни контрактников, мобилизованных и добровольцев с диагнозом ВИЧ, отмечают эксперты, ссылаясь на данные "Верстки".

В ISW также обратили внимание на то, что Минобороны РФ отказалось расширять список болезней, с которыми не берут на военную службу. Ранее в Институте изучения войны уже сообщали, что российские войска и "Группа Вагнера" вербуют на войну людей с различными заболеваниями.

Мощные взрывы прогремели в Краснодаре

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Жители Краснодара слышали два громких взрыва, прогремевших над центром города около 4 часов утра, передает Baza. По сведениям издания, сработало ПВО, как минимум один беспилотник был сбит.

"Происшествие" и "хлопок" на улице Морской подтвердили в местном оперативном штабе - по его предварительным данным, пострадавших нет; зафиксировано повреждение кровли здания и окон.

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Серия взрывов прогремела в Киеве с промежутком в несколько минут, передает журналист издания "Корреспондент.net" . Киевская городская военная администрация сообщила , что в украинской столице и области работает ПВО.

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Япония объявила о новых санкциях в отношении России, говорится в бюллетене правительства в Токио. Будут заморожены активы 78 российских компаний и 17 частных лиц, вводятся также экспортные ограничения в отношении 80 российских организаций, в частности, связанных с армией исследовательских лабораторий, передает Reuters. Запрет также будет касаться предоставления строительных и инженерных услуг в России, сообщил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Слышны взрывы в Днепре

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Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты тревог. Взрывы слышны в Днепре, передают корреспонденты Суспільне . Мэр Днепра Борис Филатов призвал горожан ничего не снимать и не публиковать. Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук написал в Telegram, что важно обязательно отреагировать на тревогу и находиться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен". Он также сообщил об угрозе для Кривого Рога.

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С начала полномасштабного вторжения в Украину ЕС заблокировал активы Центробанка РФ более чем на 200 миллиардов евро (215 млрд долларов), сообщает Bloomberg . "ЕС стремится обеспечить, чтобы Россия заплатила за ущерб, нанесенный Украине", - заявил агентству представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, подтвердив названные цифры. По его словам, поэтому ЕС "изучает способы использования российских замороженных и иммобилизованных активов для этой цели".

ЕС также заморозил 24,1 миллиарда евро частных активов российских физических и юридических лиц, попавших под санкции после 24 февраля 2022 года. Агентство отмечает, что Брюссель наложил санкции почти на 1500 человек, ограничил экспорт сотен товаров и технологий.

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Испания передаст Украине еще 4 танка Leopard 2, сообщила министр обороны страны Маргарита Роблес на конференции руководителей оборонных ведомств западных стран в формате "Рамштайн". "Роблес сообщила о текущем состоянии поставок со стороны Испании, отметив, среди прочего, предстоящую поставку еще четырех боевых танков Leopard 2A4 и новой партии пехотных машин M-113 TOA, - указывается в сообщении Минобороны в Мадриде. - Она также отметила хороший прогресс в подготовке украинского персонала на территории Испании, где по состоянию на сегодняшний день прошли обучение 1500 человек".

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В оккупированном войсками РФ Бердянске прогремели мощные взрывы. По версии украинских властей, уничтожены несколько российских зенитно-ракетных систем С-300. "Благодаря очень точной работе ВСУ оккупанты не досчитались установок С-300", - сообщила Бердянская городская военная администрация .

На видео и фото, распространяющихся в соцсетях, слышны взрывы, виден сильный пожар. Сообщается о вторичных детонациях. Назначенные Россией "власти" и российские госСМИ подтверждают взрывы на окраине города. Бердянск расположен на побережье Азовского моря, более чем в 100 км от линии фронта.

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В поселке Октябрьский Белгородского района на административное здание с дрона сброшено взрывное устройство, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки у здания выбиты окна, посечены фасад и кровля.

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В гражданских больницах России выделят 5000 коек для раненых на войне с Украиной, сообщил замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Серговенцев на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

"Учитывая, что спецоперация идет почти 500 дней, повысилась загрузка военно-медицинских организаций, это естественно. <…> Не далее как 1 июня нам будет выделено 5 тысяч коек в 11 субъектах РФ. Будут принимать участие в этой работе 27 медицинских организаций, которые будут взаимодействовать с 13 нашими военно-медицинскими организациями в этих 11 субъектах", - цитирует Серговенцева агентство ТАСС.

Хроника событий 25 мая 14.00 - 23.59 >>>

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