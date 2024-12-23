Украина: Россия выдает солдатам КНДР поддельные документы

Силы специальных операций ВСУ выложили в Сеть фото российских военных билетов, которые, как утверждается, были выданы северокорейцам, чтобы скрыть их настоящие имена.

Россия выдает военнослужащим из Северной Кореи, которых она задействует в войне против Украины, поддельные удостоверения, чтобы скрыть их присутствие на фронте. Это утверждают Силы специальных операций (ССО) ВСУ, опубликовавшие заявление в соцсетях в воскресенье, 22 декабря.

В подтверждение этой информации в посте в Telegram опубликованы фотографии тел нескольких мужчин, а также их военные билеты. В этих документах указано, что их обладатели - уроженцы Республика Тыва, при этом личные подписи сделаны, судя по всему, на корейском языке.

Из сообщения следует, что речь идет о северокорейских военных, погибших в Курской области РФ, где они принимали участие в боях под вымышленными именами. "В этих военных билетах нет всех печатей, фотографий, отчества поданы на русский манер, а место рождения подписано как Республика Тыва", - указывают в ССО.

Силы спецопераций ВСУ полагают, что к подобным мерам россияне прибегают для того, "чтобы скрыть свои потери на поле боя и скрыть иностранное присутствие".

Зеленский о северокорейцах в рядах ВС РФ

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Брюсселе, заявил, что "Россия маскирует северокорейских военных под граждан РФ, а погибшим солдатам сжигает лица для предотвращения опознания". По словам Зеленского, речь пока идет о 12 тысячах северокорейских военных.

Пока мы видим более 12 тысяч. Будет ли больше того количества, которое зафиксировано нашими службами, - не знаю, посмотрим - Что касается пленных - пока не было. Но

"Мы имеем видео и фото с убитыми северокорейскими солдатами. Находят их практически всех с российскими паспортами", - цитирует Зеленского "Украинская правда" .